Immunité de Benyamin Nétanyahou sur le sol français et mobilisation agricole dans "franceinfo et vous" du jeudi 28 novembre 2024

Alors que la Cour pénale internationale (CPI) a émis, jeudi 21 novembre, des mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, et son ancien ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, depuis limogé, le ministère des Affaires étrangères français a assuré que Benyamin Nétanyahou bénéficiait d'une immunité qui le protégerait de toute arrestation sur le sol français.

Cette annonce est jugée choquante pour beaucoup de dirigeants internationaux qui ont garanti la validité des mandats émis par la CPI, comme pour bon nombre d'internautes. Tristan se demande par exemple : "comment peut-on passer de Michel Barnier et ses 'obligations au regard du droit international', à Jean-Noël Barrot qui parle d'une 'immunité' ?". Nicolas Teillard, de la rédaction internationale de franceinfo, lui répond et observe que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont jusqu'ici entretenu le flou, contrairement aux gouvernements espagnols et hollandais par exemple. "La CPI, c'est surtout ce que les États en font" conclut Nicolas Teillard.

La colère des agriculteurs

De son côté, Sandrine s'interroge sur la mobilisation des agriculteurs, et les relations qu'entretiennent la FNSEA, les Jeunes agriculteurs, la Coordination rurale et la Confédération paysanne. François Purseigle, sociologue des mondes agricoles, professeur à l’AgroToulouse (Ecole nationale supérieure agronomique) et coauteur avec Bertrand Hervieu d’Une agriculture, sans agriculteurs : la révolution indicible, paru en octobre 2022 aux Presses de SciencesPo, répond à ses interrogations.

Alors que les élections professionnelles approchent, et détermineront le poids des différentes organisations syndicales au sein des chambres d'agricultures, l'alliance entre la FNSEA et les Jeunes agriculteurs craint que l'intensification de la mobilisation ne joue en sa défaveur, au profit de la Coordination rurale et la Confédération paysanne.

