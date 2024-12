Grève des taxis et Téléthon dans "franceinfo et vous" du lundi 02 décembre 2024

Depuis ce matin lundi 2 décembre, les chauffeurs de taxi et véhicules sanitaires mènent des opérations escargots et des blocages dans toute la France, alors qu'un projet de nouvelle convention avec l'Assurance Maladie prévoit la réduction de la prise en charge du transport pour les patients. Cette convention devrait entrer en vigueur en janvier 2025. "Normal qu'ils défendent leur gagne pain, mais ce sont les malades les premières victimes, déplore Corinne. "Le médecin de ma mère en Ephad continue à lui prescrire des bons de transports qu'elle ne peut plus utiliser. Elle paie donc ses taxis de sa poche".

C'est Antoine Deiana de franceinfo qui lui répond et précise les règles qui déterminent le remboursement et la prise en charge de ces véhicules. "Pour bénéficier d'un taxi conventionné, sans frais à avancer, il faut remplir un certain nombre de conditions. La liste est longue et est disponible sur Ameli.fr". Si les chauffeurs se mobilisent, c'est donc surtout parce que c'est le montant que touchent les taxis sur ces courses qui est concerné par ce projet de convention. Si les chauffeurs sont "rémunérés à hauteur de 1,50 € environ par kilomètre pour le transport médical, avec la nouvelle convention, le tarif passerait à 1 € par kilomètre". Pour autant, les discussions ne sont pas terminées, assure Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale de l’Assurance Maladie invité de franceinfo : "C'est une dépense importante pour l'Assurance Maladie, près de 3 milliards d'euros, il est donc normal d'avoir des discussions, mais ces discussions ne sont pas figées".

Sébastien de Lyon, s'interroge pour sa part sur le Téléthon, dont la 38e édition, ouverte vendredi 27 novembre 2024, s'est achevée dans la nuit de samedi à dimanche 1er décembre, récoltant près de 80 millions d'euros au profit de la recherche sur les maladies génétiques rares : "La recherche française semble très performante pour réaliser des essais cliniques prometteurs, mais l'industrialisation semble plus laborieuse. Pourquoi ?" "Tout à fait vrai, lui répond Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM-Téléthon, plus vous vous rapprochez du médicament, plus les enjeux financiers sont importants". Les essais cliniques prennent du temps et plusieurs validations doivent notamment être confirmées, assure le directeur. Pour autant, le Téléthon est absolument nécessaire. Serge Braun évoque notamment le cas de l'Amyotrophie spinale infantile, "une maladie rare, pour laquelle il existe aujourd'hui trois médicaments. Deux ont été directement soutenus par le Téléthon, dont un produit de thérapie génique. Et ils sauvent des vies".

