Affaire Pierre Palmade, train de vie des élus, et paysages enneigés, dans "franceinfo et vous" du vendredi 22 novembre 2024.

Si pour l'heure, le comédien n'a pas déclaré faire appel, le tribunal de Melun a condamné Pierre Palmade, mercredi 20 novembre, à cinq ans de prison, dont deux fermes, avec exécution provisoire, pour l'accident qu'il avait causé en février 2023 sous l'emprise de la drogue. Une affaire sur laquelle veulent forcément revenir les auditeurs et auditrices, comme Katalin, qui s'interroge sur la surmédiatisation de ce procès. "Est-ce du voyeurisme ou cela peut-il être un outil de sensibilisation sur les enjeux des substances addictives, notamment ?", nous demande-t-elle. Pour Maître Vincent Julé-Parade, avocat spécialisé dans la défense des victimes d’accident de la route, "incontestablement ce type d'affaire fait bouger les lignes. Ça remet sur le devant de la scène des problématiques comme l'alcool, l'usage de stupéfiants, et surtout ça nous interroge sur la réponse que le système judiciaire apporte à ce type de fait".

De son côté, Hossine nous demande : "est-ce que prendre le volant en ayant pris des substances psychoactives, comme la drogue, l'alcool, ne pourrait pas être considéré comme une préméditation face aux conséquences sur les tiers victimes ?". C'est déjà une circonstance aggravante au regard du droit, lui répond Maitre Vincen Julé-Parade, mais "une préméditation, non. La prise de risque est volontaire lorsqu'une personne alcoolisée ou sous stupéfiant prend le volant, mais on ne peut pas affirmer qu'il y a volonté absolue de tuer ou de blesser", insiste l'avocat.

Train de vie des élus

De son côté, Rose s'interroge sur le train de vie de nos élus. Elle se demande si les économies demandées pour le budget 2025 ne devraient pas concerner avant tout les frais de vie de tous les élus. Pourquoi ne pas demander l'ensemble des justificatifs de leurs frais, pour connaître la réalité de leur train de vie ? Gérald Roux, de la cellule décryptage de franceinfo lui répond, en précisant que depuis 2018, la loi demande aux députés de justifier l'avance de frais de mandat qui leur est accordée pour leur frais de représentation. Une justification doublée d'un contrôle au moins une fois par législature, en plus des contrôles aléatoires.

Enfin, avec plus de légèreté, Paul se demande : "Pourquoi la neige malgré les bouchons et les pieds mouillés qu'elle occasionne, nous renvoie en enfance et a, comme un effet magique, sur mon humeur ?". Mandy Rossignol, professeure en psychologie et en neuropsychologie à l’université de Mons, en Belgique, interrogé par Le Parisien, précise que lorsqu'on voit "certaines choses, comme la neige ou un beau paysage, on ressent de l’émerveillement. Cette émotion, qui mélange surprise et admiration, provoque un sentiment de joie et nous détourne de nos problèmes un instant".





