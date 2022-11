Le Brésil, une terre d'esport

Le Brésil est un pays d'esport, les Brésiliens aiment le jeu vidéo et notamment "Counter Strike : Global Offensive". Le Major, un des plus gros tournois de l'année organisé à Rio de Janeiro en est une fois de plus la démonstration.

On en serait presque à se demander si Rio de Janeiro n'est pas la nouvelle capitale mondiale de l'esport ! Elle l'est en tous cas, à coup sûr, en cette mi-novembre, puisque s'y déroule l'un des plus gros tournois de jeu vidéo au monde, le Major de Counter Strike : Global Offensive. CS:GO, jeu de tir très populaire au Brésil qui compte le joueur de football Neymar parmi ses ambassadeurs.

Le Major est un événement d'ampleur mondiale

Plus d'un millions de personnes ont par exemple suivi en direct sur internet l'élimination de l'équipe française Vitality par l'équipe ukrainienne NAVI.

Ce qui se passe au Brésil en ce moment est peut-être un avant-goût de ce qui attend Paris, puisque la prochaine édition du Major en mai 2023 se déroulera en France, avec des phases finales à l'Accor Hotel Arena. Si l'ambiance est aussi chaude à Paris dans six mois, qu'à la Jeunesse Arena de Rio et dans les fan zones en ce moment, alors ca promet un sacré spectacle.

Plus de 20.000 fans en fusion dans la salle pour les matchs, une ambiance de folie, ce qui n'étonne pas la consultante esport de franceinfo, Laure Valée : "Les Brésiliens adorent l'esport, adorent le jeu vidéo, c'est une communauté hyper engagée, qui est très nombreuse. J'ai pu m'en rendre compte récemment au Mexique lors des mondiaux sur le jeu 'League Of Legends' avec une équipe brésilienne alignée. C'était l'une des plus suivies. Les comptes des équipes sur les réseaux sociaux sont suivis par plusieurs millions de personnes, les joueurs sont des stars locales, l'engouement est vraiment énorme".