Esport : Team Vitality se lance à l’assaut du jeu "StarCraft II" avec une équipe coréenne

L'actualité des jeux vidéo avec notre consultante, Laure Valée, pour un rendez-vous esport consacré au plus gros club français d'esport, Vitality, et au jeu de stratégie de combat intergalactique "StarCraft II" avec des joueurs asiatiques.

La Team Vitality, premier club français d'esport, présente bien sûr sur les jeux League of Legends, Counter Strike ou Call of Duty, et se lance maintenant sur StarCraft II. Un jeu de stratégie de combat intergalactique. Et pour ça, Vitality s'appuie sur une équipe de joueurs coréens.

franceinfo : Alors quand on ne connaît pas le milieu, ça peut surprendre. Quelle est l'idée derrière ça ?

Laure Valée : Donc on le rappelle, Vitality, qui est un club français et international majeur sur la scène esport, s'associe ici à une équipe coréenne existante, qui s'appelle ONSYDE, et fait son entrée sur le jeu StarCraft II. Et là où c'est intéressant, c'est que StarCraft II, c'est un des piliers de l'histoire, un des jeux qui a fondé et bâti l'esport, à la fin des années 90 / 2000, et qui perdure aujourd'hui.

Et c'était un jeu qui était en vogue, surtout en Corée du Sud, où on avait les meilleurs joueurs. Donc ici, quand on voit que Vitality s'associe avec des joueurs coréens également, je pense que ça a beaucoup de sens, et on vise des bons résultats.

C'est assez commun de voir des équipes, des clubs comme Vitality, se payer des joueurs étrangers comme le ferait un club de foot ?

C'est vrai que ça peut surprendre, mais en esport, ça a du sens puisque ça fait quand même pas mal d'années qu'on a des équipes occidentales, nord-américaines et européennes, qui vont aller chercher des joueurs sud-coréens pour renforcer leurs équipes, puisque généralement sur la plupart des titres, la Corée du Sud est très en avance et très développée par rapport à l'esport.

Starcraft II, c'était un jeu qui était vraiment démocratisé, même diffusé à la télévision, au début des années 2000. Donc la Corée du Sud a beaucoup d'avance, et a vraiment accepté l'esport culturellement, depuis longtemps. Et c'est vrai qu'ils ont, pour la plupart, les meilleurs joueurs au monde. Donc pour Vitality, aller chercher des joueurs sud-coréens pour avoir de bons résultats rapidement, c'est quelque chose qui a du sens et qui s'explique facilement.

Vitality a vraiment une volonté de vouloir s'étendre à l'international. C'est quelque chose qu'ils avaient amorcé l'an dernier, notamment en allant chercher une équipe de Call of Duty Mobile en Inde. Donc voilà, Vitality est vraiment une équipe internationale, et va aller chercher les meilleurs moyens stratégiques pour se placer aux quatre coins du monde.

Et côté résultats, ces recrutements, ça donne quoi pour Vitality ?

Eh bien ces joueurs ont fait leurs débuts sous les couleurs de Vitality à l'occasion des IEM Katowice 2024, la semaine dernière. C'est une compétition qui est majeure, vraiment sur le jeu Starcraft II. Et à l'issue de cette compétition, Maru, joueur pour Vitality, est arrivé en deuxième position, derrière Serral, qui est l'un des très grands champions sur le jeu. Maru, on le rappelle, qui avait terminé vice-champion du monde en 2023. Donc, Vitality veut avoir de bons résultats rapidement, et c'est plutôt bien parti pour eux.