Counter Strike 2 : "J'espère qu'ils vont faire des choses pour les néophytes, qu'on récupère encore des nouveaux joueurs", déclare apEX, joueur professionnel pour Vitality

La sortie d'une nouvelle version d'un jeu compétitif demande aux joueurs professionnels de s'adapter mais il est aussi l'occasion d'élargir le nombre de joueurs et donc la base de fans d'esport. C'est l'espoir avec la sortie de Counter Strike 2 de Dan "apEX" Madesclaire, joueur pour le club français Vitality.

L'éditeur Valve a annoncé la sortie de Counter Strike 2, version modernisée de son iconique licence et jeu de tir qui a plus de vingt ans, un jeu qui déchaine les passions et génère des ambiances survoltées dans les stades et arénas qui accueillent des compétitions. Dans les grandes lignes, la jouabilité évoluera peu dans le nouvel opus, tandis que les graphismes prendront un petit coup de jeune. Comment la sortie d'une nouvelle version impacte-t-elle le calendrier des compétitions et la carrière des joueurs professionnels sur ce jeu ? Réponse avec Laure Valée, consultante esport de franceinfo et Dan "apEX" Madesclaire, joueur pour le club français Vitality.

franceinfo : En quoi cette annonce est-elle importante pour le monde du jeu vidéo et celui de l'esport ?

Laure Valée : Counter Strike c'est un des jeux les plus emblématiques et essentiels de l'esport. Ce jeu est présent depuis plus de vingt ans, sur différentes itérations du jeu. Pour CS2, il s'agit surtout d'une amélioration du Counter Strike existant. Ce n'est peut-être pas une révolution en terme de jouabilité mais c'est tout de même un changement bien accueilli par les joueurs professionnels, comme en témoigne Dan "apEX" Madesclaire, joueur emblématique pour le club français Vitality : "Notre jeu pour sa dernière version avait bientôt onze ans. Il était temps de faire quelque chose de neuf. La grosse nouveauté ca sera surtout du côté des graphismes. Je pense que c'est une amélioration de CG:GO (l'actuelle version sur laquelle les joueurs professionnels s'affrontent, ndlr), plutôt qu'un jeu différent. J'ai pu y jouer quelques minutes. Il y aura un gameplay différents avec les smokes. Mais à part ca je vois pas de grandes différences".

Pas de révolution en terme de jouabilité, mais il y aura quand même du changement pour les joueurs professionnels ?

En effet, on retrouvera dans cette nouvelle version les mêmes cartes, les mêmes armes. Les éléments stratégiques et les principes du jeu restent les mêmes. Mais voilà, la version du jeu telle qu'on la connait ne sera plus du tout utilisée en compétition d'ici un an. C'est comme si on avait une mise à jour dans le football, qu'on jouait avec un ballon un petit peu plus petit ou des cages un petit peu plus étroites. Cela va prendre un petit peu de temps aux joueurs pros et aux joueurs occassionnels, aussi, pour s'adapter. La dernière grosse compétition sur la version actuelle du jeu aura lieu à Paris au mois de mai, à l'Accor Hotel Arena à Bercy. Après cela on passe à la suite, on passe au futur.

La nouvelle version d'un jeu, c'est un grand écart pour un éditeur aujourd'hui ?

Satisfaire le grand public, le plus de clients possible, mais aussi les joueurs professionnels avec un jeu aussi exigeant qu'accessible ? Il y a en effet cette envie de contenter des joueurs qui jouent énormément et de conquérir des nouveaux fans. Counter Strike c'est un jeu qui a des bases solides, que les joueurs connaissent très bien, mais voilà, il y a ce petit coup de frais et c'est potentiellement un moyen aussi de rendre le jeu plus compréhensible pour conquérir ces nouveaux fans. C'est en tous cas l'espoir de Dan Madesclaire : "J'espère qu'ils vont faire des choses pour les néophytes, qu'on récupère encore des nouveaux joueurs. Parce que Counter Strike, c'est le plus grand jeu de tir de tous les temps. Il a été compliqué pour les néophytes donc là j'espères qu'ils pourront arriver dans le jeu sans problème et prendre du plaisir".