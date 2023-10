Reprendre une activité après la retraite permet désormais de cumuler de nouveaux droits

Les retraites vont agmenter de 5,2% dès la 1er janvier, pour suivre l'inflation. Ce n'est parfois pas uffisant pour arriver à boucler ses fins de mois. Franceinfo Conseil vous parle du nouveau cumul emploi-retraite.

Jusque là, cumuler des revenus professionnels en plus de sa pension de retraite était possible mais ces revenus ne pouvaient déclencher de pension de retraite supplémentaire. C'est-à-dire que les bénéficiaires du cumul emploi-retraite cotisaient mais n’obtenaient pas de nouveaux droits.

Depuis janvier 2023, il est possible d’augmenter le futur niveau de sa pension en fonction des droits constitués. Un retraité qui souhaite, par exemple, travailler de nouveau percevra toutes ses pensions de retraite liées à ses 42 ans de vie professionnelle (bientôt 43 ans), mais ce retraité pourra aussi toucher une nouvelle pension de retraite, qui elle sera calculée, cette fois-ci, selon ses droits issus d’une reprise ou d’une poursuite d’activité.

Une obligation d'information et trois conditions

Attention, durant le mois suivant la reprise d'activité, vous avez une obligation d'information auprès de votre caisse de retraite de base. Vous devez lui donner notamment le nom et l’adresse de l'employeur ou de l’entreprise, la date de début d’activité, le montant et la nature des revenus.



Pour pouvoir cumuler une pension de retraite et des revenus professionnels, il faut :

• avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite

• avoir liquidé l'ensemble des pensions de base et complémentaires

• pouvoir justifier d'une carrière complète ou avoir atteint l'âge du taux plein soit 67 ans

Ensuite, la nouvelle retraite est plafonnée dans la limite de 5% du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit environ 2 200 euros par an, c’est-à-dire que vous ne pourrez pas gagner plus de 183 euros supplémentaires par mois.

Vous pouvez obtenir de l’aide et des informations sur le site du gouvernement mais aussi sur parcours.info-retraite.fr. Vous avez des questionnaires en ligne, des renseignements en fonction de tous les régimes et les situations.

Un petit conseil pour terminer : n’oubliez pas de demander cette nouvelle pension. Pour cela, il vous faut un formulaire unique en fonction du régime duquel vous dépendez.