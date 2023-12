Quelques astuces pour un dîner de Noël écoresponsable

Plus que quelques jours avant Noël et vous êtes peut-être déjà en train de réfléchir au dîner du réveillon. Il existe quelques solutions pour organiser un repas plus éthique.

On le sait tous, en général, fêter Noël est plutôt synonyme de festins et de grandes tablées. Avec des petites astuces, on peut passer un réveillon écoresponsable. Pour cela, il faut anticiper et prévoir un menu précis avec une liste de courses, détaillée en notant les quantités. On compose un dîner de saison, bio et local. On fait, par exemple, le tour des coopératives, des fermes, des AMAP ou encore des producteurs et marchés locaux. On opte pour des viandes et des poissons issus de l’agriculture biologique, avec le label rouge, ou encore le label MSC pêche durable.

On peut aussi acheter nos produits de la mer, comme on dit, au cul du bateau, c'est-à-dire directement avec les pêcheurs. Il existe 650 points de vente à travers le pays, ils sont répertoriés sur le site de l’association pleine mer. C’est frais et plus économique. Par exemple, le homard bleu coûte environ 20 euros le kilo, c'est-à-dire deux à trois fois moins cher. Une bonne nouvelle alors que l’équipe du panier Franceinfo a constaté une hausse des prix festifs de 20 à 30% par rapport à l’année dernière.

Changer les habitudes

Pour commencer : évitez le foie gras. Sachez qu’il y a des alternatives végétariennes et respectueuses des animaux. Elles sont élaborées par la marque Sensas ou Gaia à base de noix de cajou, de truffes, d’épices, de vin blanc, ou même de champagne. Si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer, servez moins de viande, faites une entrée végétale. Sublimez des légumes de saison comme la courge, le potiron, la carotte, les choux ou encore les châtaignes.

Pour éviter la surpêche, au lieu de prendre du saumon, optez pour du chinchard, c’est un petit poisson méconnu, bon marché, il est très bon cru en ceviche avec un peu d’agrumes et de l’huile d’olive. Puis qui dit Noël dit chocolat. Il existe une large gamme de confiseries écologiques. On les trouve par exemple dans le réseau des boutiques Artisans du monde. Et pour terminer surtout ne jetez pas, cuisinez les restes ou partagez-les, demandez à vos invités de venir avec des boites hermétiques ou bien congelez des petites portions.