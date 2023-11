Franceinfo conseil. Tempêtes et crues : quelles sont les règles d'indemnisation pour les coupures d'électricité et les retards de trains écouter (4min)

Coupures d’électricité, trains retardés, logements sinistrés, les conséquences des tempêtes Ciaran et Domingos ainsi que des inondations affectant le Pas-de-Calais sont nombreuses. Peut-on pour autant bénéficier d'une ristourne sur sa facture d'électricité ou son billet de train ?

Temps de lecture : 3 min

Alors que les tempêtes Ciaran et Domingos ont frappé le pays début novembre, c’est maintenant le Pas-de-Calais qui doit faire face à des crues exceptionnelles. Si la vigilance rouge "crues" a été levée, mardi 7 novembre, ces intempéries ont bien entendu un impact. Mercredi matin, 50 000 foyers étaient encore privés d’électricité. En pareil cas de figure, est-ce possible d’avoir une remise sur notre prochaine facture ?

>> Inondations dans le Pas-de-Calais : habitants, évacués, communes submergées, écoles fermées... le département est confronté à des crues records

En temps normal, si vous subissez une coupure d’électricité d’une durée supérieure à cinq heures, vous avez le droit à une indemnisation. Elle est définie sur la base de la puissance à laquelle vous avez souscrit votre abonnement et par tranche de cinq heures consécutives de coupure d’électricité, selon le service de presse d’Enedis. Prenons un exemple concret : vous avez souscrit une puissance de 6kVA, vous pouvez donc être indemnisé à hauteur de 12 euros par tranche de cinq heures consécutives, dans la limite de 480 euros. Sauf que la commission de régulation de l’énergie dit qu’en cas de situations extrêmes et si la coupure concerne 20% de l’ensemble des consommateurs alimentés par le réseau public, l’indemnité n’est pas versée. On ne sait pas encore ce qu’il en sera pour la tempête Ciaran mais pour rappel plus d’un million de Français ont été impactés par ces coupures d’électricité.

La grille de remboursements classique à la SNCF



Concernant le train, peu importe le motif des retards, la SNCF vous rembourse toujours une partie de votre billet du moment où votre train a au minimum 30 minutes de retard à l’arrivée. Grâce à la garantie G30 si votre TGV inOui ou votre Intercité a entre 30 minutes et une heure de retard vous avez le droit à une compensation en bon d’achat qui représente 25% du prix de votre billet. Au-delà d’une heure de retard, vous pouvez demander un virement bancaire. Si votre train a plus de trois heures de retard, on vous rembourse 75% du prix du billet.



Bien entendu cela ne se fait pas automatiquement, c’est à vous d’en faire la demande, soit en ligne sur le site sncf-connect.fr ou par courrier en indiquant bien toutes les références de votre billet. Si vous avez engagé des frais pour une nuit d’hôtel, par exemple, ou pour un rachat de billet, gardez bien les justificatifs originaux et envoyez les photocopies au service de la SNCF accompagnées de votre demande de remboursement.