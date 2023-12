Franceinfo conseil. Bien choisir son sapin de Noël

Contrairement aux idées reçues, le sapin naturel à un meilleur bilan carbone puisque c’est une ressource renouvelable, biodégradable, qu’on peut recycler en paillis ou en compost après Noël.

La durée de vie d’un sapin artificiel est plus longue, mais il faudrait le garder 20 ans pour rentabiliser son empreinte carbone puisqu'il est fabriqué à partir de plastique et de métal. Bien souvent, il vient d’Asie et il ne se décompose pas naturellement.

à lire aussi Avec lui, aucune aiguille par terre : un sapin perpétuel bientôt sur le marché

Il est préférable de choisir un sapin naturel, mais par n’importe lequel. En France, la majorité des sapins cultivés reçoivent huit à dix traitements chimiques par an et tous ces produits vont directement dans les sols et dans les nappes phréatiques. Le mieux est d’opter pour un sapin bio labellisé, car il ne reçoit aucun engrais ou hormones de croissance. Il existe plusieurs labels, Les Sapins Bio de France, le Label Fleurs de France ou encore le célèbre Label Rouge.

Des sapins de petits producteurs

Ces sapins labellisés sont cultivés par des petits producteurs, passionnés qui les font grandir pendant sept à dix ans avant de les couper à la main. Ils replantent autant d’arbres qu’ils en vendent. Ils font le désherbage eux-mêmes et ils éloignent les insectes en faisant des lâchers de coccinelles. Cela représente beaucoup de travail, car ce sont de véritables cultures, bonnes pour la planète, qui favorisent le CO2 et limitent l'effet de serre.

Les sapins sont directement disponibles chez le producteur, mais aussi à distance, puisqu’il est possible d’acheter son sapin en ligne et de se le faire livrer en click and collect. C’est ce que proposent les productions France Sapin Bio, Racines du Morvan ou encore Les Sapins Vendéens. Les prix varient bien sûr en fonction de la taille et de l’espèce.