Franceinfo conseil. Après les punaises de lit... Gare aux punaises vertes cet automne !

Si elles ne font plus la une des médias, les punaises de lit ont défrayé la chronique ces dernières semaines. Aujourd’hui on s’intéresse à leurs cousines : les punaises des bois ou punaises vertes. Elles sont nombreuses cet automne.

Temps de lecture : 3 min

Vous les avez certainement remarquées sur vos murs, à l’intérieur de vos maisons et dans vos jardins. Ces petits insectes mesurent entre un et 1,5 centimètre, de forme ovale et plate, ils sont verts en été et bruns en automne.

Les punaises des bois se nichent en général dans la laine de verre, elles se regroupent sur les façades ou les encadrements de fenêtre. Les punaises vertes, elles, préfèrent les potagers et raffolent des fruits, des légumes et des fleurs. Elles sont certes envahissantes mais contrairement aux punaises de lit, celles-ci ne piquent pas, elles sont absolument inoffensives. Par contre elles dégagent une odeur désagréable quand on les écrase ou qu’elles ont peur.

La chaleur favorise leur reproduction

Elles sont particulièrement nombreuses cet automne. Cela s’explique par le dérèglement climatique. Pour se reproduire, les punaises aiment la chaleur et comme les températures augmentent, elles se reproduisent plus. Chaque femelle peut pondre jusqu'à 200 œufs, deux fois par an. Et lorsque le froid pointe le bout de son nez comme c’est le cas actuellement, les punaises veulent se mettre à l’abri pour passer l’hiver. Et clairement nos logements leur offrent un refuge idéal.

N’hésitez pas à les mettre à la porte ! Si vous le pouvez, munissez-vous simplement d’une feuille de papier et déposez-les a l’extérieur. Vous pouvez aussi installer des moustiquaires ou des filets pour leur restreindre l’accès à votre habitation.