Cancer du sein : en France, les femmes ne se font pas assez dépister

Selon une étude de la Ligue contre le cancer, moins d'une femme sur deux âgée de 50 à 74 ans a réalisé sa mammographie en 2022.

Une femme sur deux de plus de 50 ans n'a pas fait son dépistage l'an dernier. Pourtant, comme on le répète en à l'occasion d'Octobre rose, la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein qui a débuté dimanche 1er octobre, ce dépistage régulier est très important car une femme sur huit risque d'être touchée par ce cancer au cours de sa vie. Plus de 60 000 femmes sont atteintes chaque année et la maladie cause 12 000 décès par an. À partir de 25 ans et tout au long de sa vie, il faut réaliser une consultation de suivi gynécologique chez un médecin ou chez une sage-femme.

Une autosurveillance régulière est aussi grandement conseillée. Il ne faut pas hésiter à s'observer, à se palper la poitrine, mais aussi sous les aisselles, même si ces gestes, bien sûr, ne remplacent pas un examen médical. Et à partir de 50 ans, il est préconisé de faire un suivi avec mammographie tous les deux ans environ, même en l'absence de symptôme. Au moindre doute, n'attendez pas et consultez. Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90 % des cas.

Encore des freins mentaux

Malgré les alertes, les femmes ne se font pas encore assez dépister. Quelque 1 300 000 femmes de 50 à 74 ans n'ont jamais participé à un dépistage. Il existe plusieurs freins : l'absence de symptômes, la peur d'avoir mal et, bien sûr, la crainte du diagnostic. C'est pour cela que les associations, les hôpitaux se mobilisent au mois d'octobre. Le but est de sensibiliser, d'encourager les femmes à consulter.

Les marques aussi s'engagent, des marques de vêtements ou de cosmétiques créent pour l'occasion des pièces hors collection. Il y a aussi des événements sportifs, festifs qui sont organisés, des défilés de mode, des dîners avec, par exemple, uniquement des produits roses, servis par des traiteurs de renom. Bien sûr, tous les fonds récoltés ont pour but d'aider la recherche et de lutter contre cette maladie. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous dans votre ville, allez-y, vous aiderez la recherche tout en étant bien informée.

Ne pas rester seule

En ce qui concerne les femmes qui luttent en ce moment contre un cancer du sein, on peut conseiller encore de libérer la parole. Pour elles, être soutenues est essentiel. Il existe des groupes de parole, des services psychologiques et d'écoute, des numéros verts comme le 0 800 949 139. Des associations, comme la Ligue contre le cancer, offrent des soins socio-esthétiques, pour reprendre confiance en soi, ainsi que des séances de réflexologie, des ateliers nutrition santé et des séances de sport adapté. Alors, ne restez pas seuls, Mesdames, soyez accompagnées ! Ces organismes ont pour objectif de diminuer les conséquences de la maladie et des traitements afin d'améliorer la qualité de vie.