Une plateforme au service des seniors et des aidants pour bien-vieillir à domicile

C’est le 23 novembre dernier que l‘Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi "Bien vieillir".

La proposition de loi "Bien vieillir" contient plusieurs volets dont un sur l'habitat inclusif (mode de vie partagé librement choisi par des personnes âgées ou handicapées). Cela va dans le sens de la start-up Alogia Care qui fait de l’accompagnement des seniors et des aidants voulant rester vivre à domicile, sa priorité, avec des solutions technologiques.

"Le vieillissement n'est pas homogène en fonction de l’âge, précise Alexandre Petit, président fondateur du groupe ALOGIA et président du Gérontopôle Nouvelle Aquitaine. En revanche, ce que l'on sait, c'est que ça suit toujours le même schéma : on vieillit, puis il y a un évènement de rupture qui accélère massivement la perte d'autonomie et c'est au moment de cet évènement qu'on intervient en France, avec une approche très curative...

Notre vision, c'est que demain, on connaît la réponse pour accompagner un maximum de personnes à bien vieillir chez elles, c’est la prévention, c’est-à-dire intervenir plus tôt en amont de cet évènement de rupture, pour installer des solutions, pour le repousser ou l'annuler, et donc gagner des années de vie en bonne santé à domicile, et ça, c'est l'objectif d'Alogia Care."

Pour la première fois en Europe, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans

Alogia Groupe dont fait partie Alogia Care est une société à mission de la silver économie : une plateforme numérique est mise en place pour installer des solutions du "bien-vieillir" auprès des seniors et des aidants. Derrière la plateforme, des ergothérapeutes, professionnels de santé diplômés d'Etat, qui effectuent des appels et des visites à domicile.

Le DPA ou Diagnostic de performance d'Autonomie est l'outil de référence pour commencer à trouver des solutions. La manière dont la note du DPA peut-être améliorée grâce à des solutions personnalisées.

Papyhappy et Alogia Care unissent leurs expertises pour travailler au service du bien-être des seniors.

En janvier 2022, 21 % des Français avaient au moins 65 ans. Plus de neuf sur dix de ces seniors vivent encore chez eux. L’agence Santé publique France précise que plus d’1,4 millions d’entre eux sont dépendants.