Un conseiller grand âge pour les aidants et les seniors

Cest un concept venu du Canada qui met en avant le souhait de vieillir à domicile, un souhait qui devient de plus en plus criant.

Depuis quelques mois, un nouveau service se met en place pour les personnes âgées. Le groupe Oui Care vient d’ouvrir une nouvelle filiale : Autonomia. Un réseau de conseillers grand-âge, dédié exclusivement à cette question du vieillir chez soi.

Les freins au choix de vieillir à domicile

Le manque de coordination entre les services est l'un des freins. Pour vieillir chez soi, il faut bien plus qu’une aide à domicile quotidienne. Il s’agit notamment de sécuriser sa maison, d’assurer les repas, la coordination des soins à domicile (soins infirmiers, podologie, kinésithérapie etc…), la gestion de l’animal de compagnie, le maintien d’une vie sociale, le sport adapté à domicile...

On sait que les aidants familiaux habitent en moyenne à 226 km (Baromètre OCIRP 2016) du domicile de leurs parents, donc on peut comprendre la difficulté à accéder aux souhaits de leurs parents âgés. Lorsque les coûts sont étudiés avec attention, rester vieillir à la maison ne coûte pas plus cher. Quant au gain en terme de qualité de vie, il est colossal.

Les missions du conseiller grand âge

Il s'agit d'évaluer les capacités, les besoins et les envies des personnes en situation de dépendance et les aidants qui les accompagnent. Le conseiller Autonomia conseille les personnes en situation de dépendance et les aidants, en leur établissant une cartographie précise de leurs besoins et de leurs aides. Il met en place et coordonne tous les acteurs et leurs prestations grâce à son réseau et propose une réelle alternative à l’EHPAD avec des solutions et des services sur mesure, pour continuer à vivre chez soi en sécurité.

Le diplôme du conseiller grand âge est ouvert à toutes et tous, afin de garantir un parfait accompagnement des personnes âgées qui souhaitent rester chez elles et de leurs aidants.

Autonomia a confié à deux partenaires, ASAP (Académie des services à la personne) et Askoria, la création d'un diplôme d'état, reconnu au titre RNCP niveau 1.