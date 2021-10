Un CD pour vaincre la maladie d'Alzheimer

Quand la société civile s'empare de grandes causes, cela fait de grands évènements comme un CD de chansons corses au profit de l'association France Alzheimer.

Comme les 270 000 bénévoles mobilisés pour le Téléthon dans 10 000 communes de métropole, d’outre-mer et aussi partout dans le monde avec le Téléthon des Français de l’étranger, des initiatives individuelles ou collectives fleurissent partout en France, ayant pour but de mettre au service d’une cause leur savoir-faire.

La générosité des Français a été mesurée pour la première fois par la Fondation de France, à travers son observatoire de la philanthropie, qui a voulu savoir ce que représentaient les dons, sous toutes leurs formes.

Les dons sont différents :

- financiers et matériels

- legs

- quêtes sur la voie publique

- financement participatif, microdons…

Les dons sont à la fois ceux des particuliers et ceux des entreprises et leur montant est impressionnant : 7,5 milliards d’euros en une seule année (Panorama national de la générosité de la Fondation de France, réalisé en 2018 sur les dons de l’année 2015 ).

À titre de comparaison, c’est plus que le budget du ministère de la Justice pour 2019.

Organisation d’une animation de collecte, bénévolat engagement sur le web, Béa Casbianca elle, a décidé de solliciter des artistes corses afin de sortir un CD dont les profits vont à l’association France Alzheimer.