Travailler avec le cumul emploi-retraite

Selon Pôle Emploi, entre 200 000 et 300 000 emplois saisonniers seraient encore à pouvoir pour cet été, les retraités ont la possibilité de se mettent sur les rangs avec le cumul emploi-retraite.

Le cumul emploi-retraite permet au retraité du régime général de reprendre une activité professionnelle et de cumuler les revenus de cette activité avec ses pensions de retraite. Le cumul peut être total ou partiel, selon la situation du retraité. La nouvelle activité ne permet plus d’acquérir de nouveaux droits à la retraite.

Vous pouvez liquider vos droits, puis retravailler en additionnant retraite et revenus professionnels : c'est le cumul emploi-retraite. Vous avez la liberté de choisir votre nouvelle activité.

Avant de retravailler

Il faut d'abord faire le point avec toutes vos caisses pour voir si vous pouvez bénéficier du CER (cumul emploi-retraite) avec ou sans limite de ressources.

Quelles questions se poser ?

- Vaut-il mieux poursuivre son activité au-delà de 62 ans (et du taux plein) pour générer de nouveaux droits donc avec un dispositif de surcote ?

- Vaut-il mieux prendre sa retraite et redémarrer une activité (CER)?

Vous pouvez travailler dans le secteur privé, être salarié ou non

Vous pouvez également retourner chez votre dernier employeur, sous conditions, cumuler revenus et pension.

- Avoir atteint l'âge minimal de départ à la retraite, au moins 62 ans

- Bénéficier d'une retraite de base à taux plein ou avoir l'âge du taux plein, entre 65 et 67 ans selon votre année de naissance.

- Vous devez avoir liquidé vos droits à la retraite auprès des différents régimes.

Lorsque vous ne remplissez pas les conditions ouvrant droit au cumul

emploi-retraite total, vous pouvez toutefois reprendre :

- sous certaines conditions, une activité salariée dans les secteurs privé, public ou agricole,

- ou librement, une activité non salariée, ou salariée dans un autre secteur.

Si vous reprenez une activé salariée chez votre dernier employeur, le cumul

emploi-retraite ne sera possible que 6 mois après votre cessation d'activité chez lui et votre admission en retraite. À défaut, le versement de votre pension de retraite de base sera suspendu entre le premier jour du mois de reprise d'activité et le dernier jour du mois de cessation d'activité ou le dernier jour du sixième mois suivant votre départ en retraite.

Lorsque vous ne remplissez pas les conditions ouvrant droit au cumul emploi-retraite total, et que vous reprenez une activité professionnelle, vous devez en informer votre caisse de retraite dans le mois suivant la date de reprise de cette activité.

Où vous renseigner ?

Sur des plateformes retraite comme Sapiendo-retraite.fr ou Optimaretraite

Pôle Emploi, Intérim, TeePy Job, Seniors à votre service, Terre de Seniors...