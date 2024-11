"Rêves de Seniors" : collecter des rêves pour qu'ils se réalisent

À 80 ans, Nicole Moreau s'apprête à vivre son rêve d'entrer dans les coulisses du Vendée Globe grâce à Rêves de Seniors, un concept imaginé et lancé par Silver Alliance, un collectif d’entreprises au service du bien vieillir, qui permet à des personnes âgées de 60 ans et plus, de réaliser leur rêve.

Nicole Moreau, habitante de l'Indre, est passionnée de voile, elle suit le Vendée Globe depuis la toute première édition en 1989, et participe régulièrement aux festivités du Vendée Globe. Au programme : accès VIP, visite guidée du ponton, visite de la réplique du cockpit du bateau, rencontre avec le skipper Yoann Richomme et son équipe.

Yoann Richomme, dont c’est le premier Vendée Globe, est double vainqueur de la Solitaire du Figaro et double vainqueur de la Route du Rhum, en catégorie Class40. En Imoca, il est vainqueur du Retour à la Base 2023 et de The Transat 2024, et c’est avec lui que Nicole va vivre son rêve, pour lui," le Vendée Globe est un peu hors sol, un peu en dehors de tout. C’est la seule aventure sportive extrême qui peut être suivie par le commun des mortels. Ça paraît impossible et inatteignable et, en plus, le public peut tout suivre au quotidien".

Pour Nicole Moreau, cette passion pour les grandes courses et surtout le Vendée Globe démarre d'une drôle de façon.

"Mon premier cancer du sein, j'étais en radiothérapie, et plutôt que d'être à l'hôpital, dans ma tête, j'étais avec le bouquin de la navigatrice Ellen MacArthur, et il m'a beaucoup aidé à oublier que j'étais malade." Nicole Moreau, 80 ans, vit son rêve de Vendée Globe à franceinfo

Collecter des rêves, pour qu’ils se réalisent, et changer le regard sur l’avancée en âge, c’est le concept de Rêves de Seniors.

Le principe est simple : il s’agit de déposer son rêve sur le site pour peut-être le voir se réaliser et le vivre.