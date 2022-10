Premier tournoi mixte français de handball des plus de 55 ans

Le sport pour les seniors est fortement recommandé, c’est ce qu’a démontré samedi 22 octobre à Créteil, la fédération française de handball en initiant le premier tournoi de hand des 55 ans et plus.

Le comité des Jeux olympiques a décidé en juillet dernier que les rencontres de handball 2024 se feront en première semaine à Paris, Porte de Versailles et se termineront au stade Pierre-Mauroy de Lille.

C’est alors qu’à germé cette folle idée de réunir à la Maison du Handball à Créteil samedi 22 octobre et pour la première fois des joueurs et joueuses âgés de 55 ans et plus, amateurs et anciens professionnels, pour promouvoir dans un premier temps le sport à tout âge.

Le tournoi "Hand à tout âge" est organisé par VIRAGE-VIAGER, Préfon et Silver Alliance, trois entreprises spécialistes du bien vieillir. Ensemble, elles s’associent à la fédération française de handball pour lancer ce tournoi sportif inédit, avec un objectif : donner à voir, deux ans avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, une autre image de l’avancée en âge, dans les médias, grâce au sport.

Hand à tout âge, un premier tournoi mixte des 55 ans et plus. (FREDERIQUE MARIE / FRANCE INFO / RADIO FRANCE)

la fédération française de la retraite sportive (FFRS) fête ses 40 ans et relance ses activités pour retrouver des licenciés. Le CORERS Pays de la Loire relance ses activités sportives à destination des seniors. Depuis la pandémie, la succession des périodes de confinement et le coup de frein donné aux activités sportives, une baisse significative des inscriptions a été constatée.

Le CORERS fédère 68 clubs répartis dans cinq départements des Pays de la Loire. Dans ces clubs sont proposées des activités nombreuses et variées pour le plus grand nombre autour de cette idée : "Le sport pour les seniors, par les seniors".