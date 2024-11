Nouvelles dates pour le Téléthon 2024 : 29 et 30 novembre

Tout au long de l'année, l'AFM-Téléthon et ses bénévoles partout en France et en Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, St-Pierre-et-Miquelon), et à l'étranger, organisent des événements à destination des malades et de leurs familles, des médecins et des chercheurs ou du grand public.

Cette fois, le Téléthon médiatique prend un peu d'avance sur le calendrier des festivités solidaires et populaires de fin d'année, pour laisser place à la cérémonie de réouverture de la Cathédrale Notre-Dame de Paris le 7 décembre.

Le Téléthon, c'est 30 heures d’émission sur les chaînes de France Télévisions

30 heures d’exploits partout en France et à l’étranger, Le Téléthon des Français de l’étranger, c'est aussi 280.000 bénévoles mobilisés pour organiser 23.000 animations. C'est plus de 3 millions de participants dans toute la France, plus de 15.000 communes et plus de 50.000 associations locales engagées aux côtés des familles, des chercheurs et experts.

Le Téléthon,c'est aussi toute l'année avec de toutes premières initiatives comme celle du Longe-Côte ASML de Cannes (06) qui a organisé fin mai dernier cette activité.

Pour Edith et André membres du club de Longe-Côte : "C’est une cause qui nous touche, et c’est un bon moyen de fédérer nos adhérents. Nous nous sommes lancé le défi de faire 24h non-stop. 160 Longeurs se sont relayés, pendant que d’autres montaient des stands… Tout le monde a répondu présent".

eforcetelethon.fr, pour développer des collectes en ligne.