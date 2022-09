Nouvelle campagne d'information : "Ensemble pour l'autonomie" des personnes âgées

La CNSA ou caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, organise sa cinquième campagne d'information "Ensemble pour l'autonomie", pour accompagner les personnes âgées et leurs proches.

La loi du 7 août 2020 a créé une cinquième branche de la Sécurité sociale, dédiée à la perte d’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) s’en est vu confier à la fois le pilotage, l’animation et la coordination.

Cette campagne d’information répond à trois préoccupations des personnes âgées ou de leurs proches :

- Comment puis-je être aidé chez moi pour conserver mon autonomie ?

- Comment vivre dans un "chez soi" plus sécurisé ?

- En tant que proche aidant, comment puis-je bénéficier d’aide et de soutien ?

Les missions de la CNSA

LA CNSA est un établissement public, créé par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ses missions ont été actualisées par l'article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ainsi que par la l'ordonnance du 1er décembre 2021 relative à la mise en oeuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie.

La CNSA est chargée de veiller à l'équilibre financier de la 5e branche dont elle établit les comptes, de piloter et assurer l’animation et la coordination des acteurs participant à la mise en œuvre des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle participe au financement des aides en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées.

Informer pour encourager le recours aux aides. (ROXANNEGAUTHIER / CNSA)

Elle contribue à l'information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, elle contribue aussi à la recherche et à l'innovation dans le champ du soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; à la réflexion prospective sur les politiques de l'autonomie ; à l'attractivité des métiers participant à l'accompagnement et au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

La CNSA est donc à la fois une "caisse" chargée de répartir les moyens financiers et une "agence" d’appui technique.

Portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches