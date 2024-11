"Mille et une idées pour être un grand-parent génial" aux éditions First

Mille et une idées pour être un grand-parent génial, publié aux éditions First, est un ouvrage complet qui accompagne les grands-parents en leur proposant à la fois des idées ludiques pour profiter pleinement de leurs petits-enfants et partager ensemble des moments de courte ou longue durée, et des conseils pour aborder cette nouvelle étape de la vie.

Selon une étude de l'INSEE 2023, il y aurait en France 15 millions de grands-parents.

Mille et une idées pour être un grand-parent génial est une source d'idées grâce à des activités de toutes sortes comme: les sorties, activités manuelles, tutoriels amusants, recettes de cuisines, etc. Sont réunis dans un seul et même livre, les conseils distillés chaque semaine dans la newsletter gratuite de Grand-Mercredi.

Le guide apporte aux grands-parents des conseils et astuces sur des sujets de la vie courante, comme l’organisation des vacances, les repas, la distance, etc. Mais aussi comment trouver leur place par rapport aux parents, comme la ligne de conduite à adopter lors de la naissance de ses petits-enfants, mais aussi les erreurs fréquentes à éviter ou les informations à demander.

C'est quoi Grand-Mercredi ?

Le groupe Grand-Mercredi (ex-Intelligence Senior), fondé par Sophie Gaillet en 2016, adresse à près d'un million de grands-parents, partout en France une newsletter "La Lettre", pour animer leur vie de famille.

