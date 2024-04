Le livre "Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi" est un livre source, dans lequel chacun peut piocher toutes sortes de renseignements sur le "vieillir chez soi" et comment y arriver.

Parler du vieillissement reste tabou, tant cela revient à évoquer la souffrance, la solitude, les difficultés financières. Pourtant, il existe une alternative qui a fait ses preuves : vieillir chez soi. Un choix souvent écarté pour de mauvaises raisons – trop coûteux, peu sécurisé...



Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi sous la direction de Laurent Permasse aux Editions du Cherche Midi, est un livre qui donne la parole aux personnes âgées ou à leurs proches, et à tous ceux qui agissent, qu'ils soient aidants, professionnels des services à domicile, soignants ou dirigeants d'entreprises.

Il existe de nombreuses solutions, méconnues ou peu appliquées. Santé, aide à la personne, aménagement de l'habitat, financement. Il est urgent de communiquer sur ces possibilités qui portent une révolution des mentalités, et qui changent la vie de nos proches, la nôtre demain.

Une population vieillissante

D'après une étude récente publiée par l'Insee dans Économie et statistique décembre 2020 : "Si les tendances démographiques récentes se poursuivaient, la France compterait 76,4 millions d'habitants en 2070, soit 9,4 millions de plus qu'en 2020 .

L'essentiel de cette hausse proviendrait des personnes âgées de 65 ans ou plus, qui augmenteraient de 8,2 millions, pour atteindre un total de près de 22 millions de personnes en 2070. Cet accroissement en valeur absolue n'est pas seul en cause dans le phénomène de vieillissement de la population : celui-ci procède aussi du différentiel entre les générations.

Le rapport entre les 20-64 ans et les plus de 65 ans sera passé de 6,4 en 1920 à 4,2 en 1970 puis à 2,7 en 2020 et pourrait atteindre 1,7 en 2070. L'espérance de vie sans incapacité correspond au nombre d'années que peut espérer vivre une personne sans être limitée dans ses activités quotidiennes.

D'après la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), en 2019, une femme de 65 ans peut espérer vivre 11,5 ans sans incapacité et 18,5 ans sans incapacité sévère ; un homme, 10,4 ans sans incapacité et 15,7 ans sans incapacité sévère. En France, l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans, est supérieure de 5 mois à la moyenne européenne.

La probabilité de connaître une situation de perte d'autonomie. L'Insee et la Drees estiment que la part des personnes qui bénéficieront de l'APA (allocation personnalisée d’autonomie) à un moment ou à un autre avant le décès, passera de 25% aujourd'hui à 36% en 2040. La durée en situation de perte d'autonomie s'allongera quant à elle d'un an, passant de 4 ans aujourd'hui à 5 ans, en 2040.

Bien vieillir chez soi : c'est possible aussi !