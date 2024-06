Maisons Marianne : des résidences intergénérationnelles et 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite

Maisons Marianne, se veut un modèle d’habitat pour le "bien vivre ensemble" et pour lutter contre l’isolement. Ce sont des résidences intergénérationnelles qui prennent en compte toutes les problématiques des collectivités locales en matière de logements locatifs (nombre, surface, typologie) et répondent aux engagements relatifs à la loi SRU. (L'article 55 de la loi SRUimpose depuis 2000 à certaines communes de disposer d'un nombre minimal de logements sociaux. La loi SRU est un outil qui favorise le logement social comme un service d'intérêt général et un instrument de la mixité sociale).

Chaque résidence est pensée, dès sa conception, comme un projet sur-mesure, fruit d’une collaboration étroite entre les équipes de Maisons Marianne, son comité scientifique, les élus locaux et les bailleurs. C’est dans ce même esprit de co-construction que les résidents sont associés, pour bâtir un projet de vie partagée, qui prend en compte leurs attentes. 100% des logements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Comment ça marche ?

Les espaces communs des résidences nommés Salon Marianne, classés ERP, sont des lieux ouverts à tous ce qui favorisent le lien social. Ce sont des espaces modulables, adaptés à chaque activité : multimédia, manuelles, artistiques, culturelles, bien-être, sportives, mais aussi repas partagés, moments festifs et sorties.

Le projet de vie partagée est élaboré de façon spécifique pour chaque résidence, pour et avec les résidents. Des animateurs coordinateurs qualifiés sont présents pour assurer le lien avec les résidents.

"Il s’agit également de répondre au besoin fondamental de recréer du lien entre les habitants, entre les générations, véritable socle de la cohésion sociale et territoriale. Les attentes sont immenses." Nicolas Brunet, directeur général délégué des Maisons Marianne Maisons Marianne

Maisons Marianne couvre aujourd’hui trois territoires : Ile-de-France et Normandie dont le siège est à Paris, Hauts-de-France et Grand Est avec une agence à Lille, et PACA et Nouvelle Aquitaine avec une agence à Marseille.