"#Lesmémés" de Sylvain Frécon reviennent dans le 3e tome "Fraîcheur de vivre"

Huguette, Lucette et Paulette, les "mémés", héroïnes de la BD de Sylvain Frécon, reviennent nous décoiffer avec "Fraîcheur de Vivre", troisième tome de la série aux éditions Fluide Glacial.

Fraîcheur de vivre, est le troisième tome de la saga #Les Mémés, parue aux Editions Fluide Glacial, troisième opus publié le 1er février dernier. Une tornade de fraîcheur avec Paulette, Huguette et Lucette, moyenne d’âge 80 ans, au bas mot. Elles sont bien vivantes, libres, indépendantes, lisent le journal (papier), écoutent la radio, et s’endorment devant la télé. Elles donnent leur avis sur tout, et sur elles-mêmes. Vous pouvez les repérer facilement, leur accessoire indispensable qui est une extension de leur corps : le caddie.

Les trois héroïnes de Sylvain Frécon ne sont pas des seniors comme les autres, ce sont des mémés qui restent avant tout des femmes libres, qui ne baissent pas les armes, et revendiquent leur vieillesse. Elles ont un avis sur tout, et il n’est pas question pour elles de se laisser glisser vers la sinistrose de la vieillesse.

Huguette, Lucette et Paulette sont des punks à foulard, des rockeuses aux cheveux blancs, qui nous parlent de leur vie quotidienne, d’actualité, de nouvelles technologies, mais aussi de féminisme, de sexualité ou d’amour.

Illustrateur jeunesse, dessinateur et coloriste de bandes dessinées, Sylvain Frécon ici avec l'une de ses héroïnes. (SYLVAIN FRECON / FLUIDE GLACIAL)