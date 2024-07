Les Old'ympiades des Petits Frères des Pauvres

À l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les Petits Frères des Pauvres lancent leurs Old'ympiades.

Les Petits Frères des Pauvres lancent les Old'ympiades pour permettre à plus de 1000 personnes âgées isolées, de profiter des bienfaits du sport. Cet été, 1200 personnes âgées isolées, accompagnées par l’association, profiteront d’une centaine d’animations sportives adaptées à leur mobilité, pour lutter contre leur solitude, plus difficilement vécue l’été, et pour prévenir la perte d’autonomie.

Le sport permet de prévenir les chutes, de rompre l’isolement social et de favoriser le maintien de l’autonomie. D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé préconise que les adultes, y compris les personnes âgées, pratiquent au moins 2h30 d’activité physique d’intensité modérée par semaine.

Pour l’été 2024, les Petits Frères des Pauvres innovent en proposant des Old’ympiades dans près de 100 séjours de vacances, partout en France, avec des ateliers sportifs, sur des demi-journées, adaptés aux capacités physiques de chacun – tir à l’arc, athlétisme, football, hockey, ping-pong, boccia, rugby, boxe – et animés grâce à l’association Siel bleu.

Plus de 1200 personnes âgées de 60 ans et plus, y compris des personnes en situation de grande dépendance, pourront ainsi profiter des bienfaits du sport.

(CYRIL MARCILHACY / ITEM)

Les animations collectives de l’association, et plus particulièrement les vacances d’été, sont l’occasion pour les seniors de renforcer le lien social, dans une période où l’isolement est plus difficilement vécu. Cette année, grâce au sport, les Petits Frères des Pauvres veulent aussi lutter contre la sédentarité et l’âgisme, en montrant que l’activité physique peut être pratiquée à tout âge.