Les JO s'invitent dans les Ehpad et les résidences seniors

Du 22 juillet au 11 août, la startup Wivy organise "Les Défis de Wivy" sur la thématique : Paris et le sport. Pendant trois semaines, les Ehpad et les résidences seniors vont participeront à ce grand défi.

Wivy est une startup familiale spécialisée dans l'animation en gérontologie, basée à Lille. Cet été pour les JO, elle lance un grand défi du 22 juillet au 11 août, pour associer les personnes âgées à l’événement sportif mondial qui va se dérouler en France.

Wivy a conçu les Défis de Wivy, via son application dédiée au personnel soignant, avec des jeux sur le thème "Paris et le sport". Le challenge est ouvert à tous les EHPAD et résidences de personnes âgées sur inscription sur le site de la startup.

Une innovation pour faciliter le quotidien des animateurs en gérontologie

Pendant trois semaines, les Ehpad et résidences seniors qui participeront à ce grand défi, vont s'affronter via quatre animations conçues spécifiquement pour les personnes âgées. Un jeu basé sur des indices et trois quiz à faire en animation collective. Ces jeux sont ouverts à toutes les maisons de retraite françaises et francophones.

Mi-août, les résultats seront dévoilés pour récompenser les trois résidences de France les plus performantes.Accessible sur téléphone, tablette et ordinateur, cette application offre déjà beaucoup de contenus: 450 jeux, lotos, quiz, mots croisés, jeux culturels, ateliers mémoire, activités musicales et conférences. De plus, les animateurs ont la possiblité de créer leurs propres jeux personnalisés à partir de l'application.

"Le défi que nous avons organisé, permet de créer du lien avec l'actualité, renforce l'image de soi, favorise l'épanouissement personnel et encourage l'expression et la communication." Loic Fruleux, co-fondateur et dirigeant de Wivy à franceinfo

Le site Tout pour les aidants, plateforme dédiée au bien-vieillir, organise un événement unique du 26 juillet au 11 août : les "Olympiades seniors". Un projet destiné à transformer l'esprit des JO en une aventure intergénérationnelle. Cette initiative ludique et dynamique, accessible à tous sur les réseaux sociaux, permettra aux personnes âgées, et à leurs proches et aidants, de participer à leur manière aux Jeux olympiques de Paris.

Un grand défi pour les JO cet été pour les seniors. (TOUT POUR LES AIDANTS)

Chaque jour pendant les JO, Tout pour les aidants et ses partenaires proposeront un défi en ligne via les réseaux sociaux.