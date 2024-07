Les aidants : les vacances, le répit, est-ce possible ?

De plus en plus de "formules" voient le jour pour venir en aide aux aidants. Pour ceux qui le sont et pour ceux qui s'ignorent. La caravane de tous les aidants, chaque été, vient à votre rencontre et la plateforme "Toutpourlesaidants" vous soutient pour un mieux être.

La Compagnie des Aidants parcourt la France tous les étés avec la Caravane tous aidants, pour rencontrer les 11 millions d’aidants de proches en perte d’autonomie, en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques.

Des rendez-vous personnalisés

Des assistant.es sociales, implanté.es localement, sont à la disposition des aidant.es pour les écouter et répondre à leurs questions. Elles délivrent des conseils et des solutions adaptés selon chaque situation.

Des rencontres locales

La caravane “Tous Aidants” propose aux proches aidants d’avoir une information locale et précise. Pour cela, les structures et associations du territoire sont conviées à venir tenir un stand d’information lors de l’étape. Un temps d’échanges est également mis en place. Il rassemble les acteurs locaux (élus, structures, etc.) pour partager sur l’amélioration des dispositifs de soutien aux aidant.es.

Quelles sont les possibilités pour trouver du répit ?

Pour les personnes âgées résidant à domicile, ce sont leurs enfants et leurs proches qui savent le mieux ce qui est adapté à leurs besoins, capacités et centres d’intérêt. Mais ces aidants et futurs aidants ont besoin d’aide. Ils sont déjà débordés. Certains ont encore des enfants à charge, la plupart travaillent toujours.

Selon une étude de l’INSEE, 90% des personnes âgées de 85 ans vivent encore à domicile.

Toutpourlesaidants.com permet aux personnes âgées, vivant à domicile, de pouvoir bénéficier de solutions innovantes qui peuvent leur faire du bien, et les inciter à reprendre et pratiquer à nouveau certaines activités, généralement abandonnées à cause de symptômes liés à l’âge.

Une plateforme qui propose aussi de soutenir les proches de ces personnes âgées, ces parents ou amis qui consacrent beaucoup de temps et d’énergie à s’assurer leur bien-être et leur sécurité, et qui manquent cruellement de ressources et d’aides.

Elle aide les entreprises et start-up qui proposent des solutions innovantes, en leur permettant de gagner en visibilité. Plus de personnes pourraient profiter en France, des avantages et des bénéfices des propositions et services de cette plateforme.