Le théâtre, vecteur bienveillant de la vie en Ehpad

Le spectacle "Pourquoi les vieux, qui n'ont rien à faire, traversent-ils au feu rouge ?" est ouvert à tous, et pose un regard tendre et drôle sur la vieillesse et sur la fin de vie en Ehpad.

Nous vieillissons tous, que nous le voulions ou non. Que fait-on devant les premiers signes du corps qui dit qu’il fatigue ? Comment vivre au mieux sa fin de vie dans un Ehpad ? Quelle trouvaille physique met-on en œuvre pour continuer à danser ? Qu’est-ce qui nous fera rire et tenir demain ?

Les vieux et les vieilles que nous deviendrons, sont déjà en nous

Le "In Itinere Collectif" va à rebours de la tendance générale à cacher la mort, à cacher les très vieilles personnes. Ce spectacle, entre burlesque et drame, questionne les tabous autour du vieillissement, il s’est créé en maison de retraite dans des Ehpad, lors d’ateliers avec les résidents.

Les comédiens font un théâtre de mouvement, d'où l'utilisation du masque presque plein qui fige le visage des personnes âgées dans certaines expressions. Grâce au masque, la parole reste libre ainsi que le le langage du corps. Selon la metteuse en scène Thylda Barès, "les masques sont une manière de questionner nos représentations du vieillissement".

L'histoire est sans concession

Elle nous invite à vivre des fragments du peu de vie qui reste en Ehpad. Un matin dans une maison de retraite, un petit vieux meurt. Un autre arrive. La routine. Les parties de cartes continuent, les exercices sportifs et les ateliers de mémoire aussi. Aujourd’hui, on fête l’anniversaire de la centenaire. Toutes et tous décrépissent, font semblant de se projeter, attendent qu’on les fasse vivre. Mais pour une petite vieille, cela n’est plus possible...



