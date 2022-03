Le Service Civique Solidarité au service des seniors

Quand les jeunes s'engagent auprès des aînés. Le Service Civique Solidarité Seniors organise de nouveaux forums régionaux du 4 au 6 avril.

13 forums régionaux du Service Civique Solidarité Seniors et des partenaires locaux qui se tiennent début avril, c'est un véritable tremplin pour les jeunes vers le service civique, les formations et l’emploi dans le secteur du Grand Âge.

Le secteur du Grand Âge est actuellement celui qui crée le plus d’emplois en France. D’ici 2025, on estime qu’il sera nécessaire de recruter au minimum 150 000 personnes dans le secteur du service à la personne. Ces forums régionaux sont ouverts cette année aux :

Volontaires en Service Civique Solidarité Seniors : pour permettre aux jeunes volontaires de découvrir les possibilités de formation et les opportunités d’emploi dans le secteur du Grand Âge. Près de 5000 jeunes ont rejoint le dispositif lancé il y a un an, et ils sont plus de 2000 actuellement, répartis sur tout le territoire.

Volontaires en Service Civique dans d’autres domaines intéressés par les métiers du Grand Âge : pour leur permettre de prendre connaissance des offres de bénévolat proposées par les acteurs de terrain pour s’engager auprès des personnes âgées.

Jeunes non volontaires intéressés par le Service Civique et les métiers du Grand Âge : pour leur permettre de découvrir le dispositif, ses conditions, ses avantages et ses opportunités.

Dans le cadre de son premier anniversaire qui s'est tenu le 9 mars dernier, le Service Civique Solidarité Seniors a lancé son premier baromètre des relations intergénérationnelles, mené par Opinion Way, et selon ce baromètre, pour 88% des jeunes et 92% des seniors interrogés, le renforcement des relations entre les générations est un moyen de lutter contre la dégradation de la santé mentale des seniors.

Les forums régionaux et le service civique

Ils se dérouleront du 4 au 6 avril 2022 sur une demi-journée, dans chacune des 13 régions concernées, en format de salon virtuel

L’inscription et la participation sont gratuites pour tous :

https://forums-sc-solidariteseniors.fr

Lundi 4 avril, mardi 5 avril, mercredi 6 avril, le matin : 9h30-12h30 La Réunion (Heure Locale) Nouvelle-Aquitaine Pays de la Loire Normandie Bourgogne-Franche-Comté PACA et Corse Auvergne-Rhône-Alpes après-midi : 14h00- 17h00 / Occitanie Hauts-de-France Bretagne Grand Est Ile-de-France Centre-Val de Loire .

A propos du service civique : il s’agit d’un engagement volontaire ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) désirant consacrer 6 à 12 mois de leur vie au service des autres, sur des missions d’intérêt général, telles que la solidarité et la lutte contre l’exclusion, l’éducation, l’environnement, le sport et la culture, etc.

Les jeunes volontaires sont indemnisés au total 580 euros par mois (688 euros si boursiers) et bénéficient d’une couverture sociale prise en charge par l’État. L’Agence du Service Civique, groupement d’intérêt public GIP, opérateur du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, assure la mise en œuvre du service civique.