Le béguinage, version alternative à la maison de retraite

C’est une première en Sarthe. Un béguinage de 18 logements sociaux s'est ouvert en septembre 2020, géré par l'association Esprit béguinage Luceau. Une association, l'Esprit béguinage Luceau a été créée pour gérer la partie commune, et la salariée qu'elle emploie, sous l’égide de l’entreprise Esprit Béguinage solidaire.

Des institutions pieuses à l'origine

A l'origine, les béguinages sont des institutions pieuses nées à Liège à l'initiative de Sainte Marie d'Oignies. Proches des ordres mendiants, franciscains ou dominicains, les béguinages sont pour beaucoup tombés sous l'influence de mystiques, en marge de l'Église, ce qui a justifié leur dissolution par le concile de Vienne, en 1311.

Aujourd’hui, certains béguinages ont été rénovés pour offrir un cadre de vie adapté aux personnes âgées. Les béguinages gardent une vocation sociale et proposent une alternative aux maisons de retraites, sortir de l’isolement, répondre à la baisse du pouvoir d’achat et rester disponible aux autres.

Proposer une alternative aux maisons de retraites

La majorité des personnes âgées préfèrent rester chez elles aussi longtemps que possible. Le béguinage va permettre de prolonger ce temps d’habitat chez soi. L’entraide, la veille les uns sur les autres, l’amitié ont un effet bénéfique sur la santé, ce qui permet aux résidents de rester à la maison plus longtemps, même hospitalisée à domicile.

Sortir de l’isolement

Avec la disparition progressive de la vie de quartier, de la vie de village, la solitude est un des fléaux . Le béguinage peut être une réponse à la solitude. Construire un esprit solidaire et bienveillant, veiller les uns sur les autres comme on le ferait pour notre propre famille. Mais aussi répondre à la baisse du pouvoir d’achat avec mutualisation des biens, des espaces et des services, ce qui permet de faire des économies sur les loyers et charges de la résidence.

Après un premier projet dans la Sarthe, c’est aujourd’hui à Richelieu en Indre-et-Loire, au sein d’une ancienne école communale du XVIIe siècle, que l’Association installe son futur béguinage.

Tous renseignements sur le béguinage de Luceau en écrivant à : acchilloux@yahoo.fr