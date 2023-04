Le samedi à 15h56, 17h56 et 21h26

La "silver économie" a 13 ans. Mais qu’est-ce que la silver économie exactement ? A quoi sert-elle ?bDes réponses dans ce livre : "La Silver Économie" pour les Nuls.

Deux spécialistes des questions liées aux enjeux du vieillissement, de l’intergénérationnel et des aidants, proposent d’expliquer dans un livre ce qu'est la silver économie, pour mieux comprendre ses enjeux et ses défils, un livre par dans la collection pour les Nuls. Dominique Boulbès et Serge Guérin tentent d’entrer dans la nébuleuse de la silver économie, une économie dédiée à l’avancée en âge de nos sociétés.

Le vieillissement de la population nous amène à rebattre les cartes et à réfléchir autrement sur cette nouvelle économie, notamment dans les secteurs des loisirs, transports, alimentation, sécurité, santé, domicile, habitat collectif, assurance, assistance téléphonie, internet, sport…etc. Tous ces marchés sont déjà en train de s’adapter, non seulement au vieillissement, mais aussi, à toute la société.

La croissance attendue du PIB (produit intérieur brut) français issu de la silver économie est de 0,25% par an. Mais pour tout bien comprendre vous pouvez toujours lire La Silver Économie pour les Nuls.