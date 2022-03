"Helpicto", de la voix à l'image, de l'image à la voix

Helpicto est une application qui s’appuie sur plusieurs briques d’intelligence artificielle. Helpicto permet de traduire des phrases parlées en suite d’images et vice-versa, des images à la voix.

Cette application s’adresse aux personnes ayant un trouble du spectre autistique, aux personnes atteintes de trisomie 21, aux personnes dysphasiques, aphasiques, mais également aux personnes âgées, aux personnes intubées, mais aussi aux étrangers ayant un besoin de communiquer.

Helpicto ne se réduit pas aux personnes non verbales. L’application s’adresse tout autant aux personnes verbales qui ont besoin de compensation. Plus de 2,5% de la population mondiale est concernée par les troubles du langage. Parmi les pathologies les plus fréquentes qui affectent la production et la compréhension du langage, on retrouve l’autisme (700 000 personnes en France), la trisomie 21 (70 000 personnes en France), la dysphasie (245 000 enfants en France), l’aphasie (300 000 personnes en France), mais aussi la maladie d’Alzheimer.

Communiquer est le centre des préoccupations de chacun

De la personne ayant un handicap à l’aidant, aux proches, ainsi qu’à l’ensemble des professionnels, éducateurs spécialisés, orthophonistes qui entourent l’usager au quotidien pour répondre au mieux à ses besoins. Une bibliothèque de plusieurs milliers d’images et pictos est proposée, couvrant tous les aspects de la vie quotidienne, l’objectif étant de soutenir la compréhension et la demande des personnes ayant des troubles cognitifs : langage expressif et réceptif.

Il est même possible de télécharger ses propres photos pour que les suites d’images correspondent au plus près au quotidien de l’usager. Cette application est également adaptée aux personnes âgées,aux personnes intubées. Helpicto intègre également une intelligence artificielle qui détecte l’intention et propose une adaptation de l’interface en fonction de la temporalité ou de la question qui est posée.

En cas de question fermée attendant une réponse "Oui/Non", ou une notion de durée : "Fais tes devoirs pendant 15 minutes et je viens te voir", les pictogrammes et composants visuels s’adaptent automatiquement pour faciliter la compréhension et le processus de réponse.

Si la tablette ou le téléphone est perdu ou cassé, l’utilisateur se connecte immédiatement avec un autre matériel et retrouve l’ensemble de ses éléments.

• Le partage des informations au sein de la communauté qui gravit autour du principal bénéficiaire. Exemple : Si un aidant modifie un paramétrage, enlève, rajoute un pictogramme ou une séquence à distance dans sa licence, le bénéficiaire retrouvera immédiatement les nouvelles modifications dans son application.

• Le tarif de 14,99 euros/mois, transparent avec un coût d’abonnement sans matériel imposé et sans engagement de durée d’utilisation.

• L’application est compatible avec l’ensemble des téléphones et tablettes dans n’importe quel environnement IOS, Androïd, Windows.