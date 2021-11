Un service gratuit pour décrypter ses contrats d’assurances

Alors, que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a relancé l’idée d’une extension du régime de base de la Sécurité sociale, s’invitent aussi dans le débat, le cumul des assurances, comme les mutuelles, voiture, responsabilité civile, assurance-vie.

Partner Assurances est un service gratuit pour décoder, optimiser et mieux comprendre les contrats d’assurance et aider les seniors et leurs aidants à faire le bon choix.

Rencontre avec le senior à domicile

Ce service entièrement gratuit commence par la rencontre avec le senior à son domicile, pour faire le point sur ses besoins réels. Une fois le diagnostic réalisé par un conseiller de proximité, Partner Assurances propose le contrat le plus adapté à votre situation. Le service comprend également la prise en charge de toute la partie administrative pour résilier l’ancien contrat et souscrire le nouveau (PartnerPaperass).

Ce suivi privilégie la relation de proximité, et permet de rester en contact avec ses bénéficiaires, pour ajuster régulièrement les contrats aux besoins évolutifs et rendre du pouvoir d’achat aux seniors.

L’assurance : l’un des secteurs les plus complexes

596 organismes sont agréés en France en 2020, des organismes qui peuvent être des sociétés d’assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance mais aussi des intermédiaires en assurances, dont le courtier, l’agent d’assurance, le mandataire d’assurance et le mandataire d’intermédiaire d’assurance.

Viennent s’ajouter les comparateurs d’assurances et les autres distributeurs (les banques, les concessionnaires automobiles et les voyagistes). Tous ces acteurs proposent des contrats spécifiques, des assurances de personnes (assurance vie, santé, retraite et prévoyance) et des assurances de biens et de responsabilités (assurance automobile, de biens et de responsabilité civile entre autres).