franceinfo seniors. Nouvelle campagne d'information aidants-personnes âgées

Pour répondre au besoin d'information des personnes âgées et de leurs proches, souligné lors de la concertation grand âge et autonomie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) diffusera 15 vidéos sur France télévisions et quatre chroniques radios sur France Bleu et France Inter du 27 mai au 23 juin 2019.

Cette campagne d'information sera menée avec le soutien du ministère des Solidarités et de la Santé, dans la continuité de celle diffusée en 2018.

La prévention, c'est quoi ?

- faire du sport pour préserver sa santé et son autonomie

- l'aménagement du logement pour prévenir les chutes

- l'aide à domicile

- la sortie d'hospitalisation

- les solutions d'hébergement, l'hébergement temporaire, l'accueil de jour...

Aujourd’hui en France, près de 11 millions de personnes s’occupent d’un proche en situation de dépendance, en raison de son âge, d’une maladie ou d’un handicap.

La moitié d’entre eux sont salariés et peinent à concilier au quotidien vie professionnelle et vie privée. Pour ces aidants qui aident leurs proches, les difficultés se cumulent, certains décidant parfois de cesser leur activité professionnelle tandis que pour les entreprises, les conséquences sont également pénalisantes pour leurs activités.

Ainsi par exemple, la Région Ile-de-France a décidé d’agir dans le cadre de sa politique de Région Solidaire en engageant une initiative inédite par laquelle aidants, monde associatif et entrepreneurs vont chercher ensemble des solutions et agir pour les aidants salariés.

En partenariat avec Aidant Attitude et Cancer Contribuent, la Région a organisé le premier colloque sur les aidants salariés, le 17 mai dernier à Paris.

Il s’agit, par cette mobilisation, de présenter des solutions concrètes pour agir en faveur d’une meilleure reconnaissance des aidants actifs et permettre aux entreprises de mieux appréhender cet enjeu.

A propos d’AIDANT ATTITUDE :

Premier fonds de dotation dédié aux aidants créé en décembre 2009.

Aidant Attitude a pour mission l'information et la prévention de tout aidant proche ou professionnel confronté à l'accompagnement d'un proche. Il mène des projets en lien avec les professionnels de santé et des partenaires publics et privés sur la thématique de l'aidant dans le but d'informer, rassurer, prévenir, trouver des solutions et de partager les expériences.

A propos de CANCER CONTRIBUTION :

Cancer Contribution est une plateforme web collaborative qui permet à toute personne concernée par le cancer (patients, proches, professionnels, associations…) de prendre la parole et faire valoir son expérience afin d’améliorer la prise en charge. Cancer Contribution s’inscrit dans la dynamique de développement économique et de l’innovation en cancérologie actuellement mise en oeuvre par le cluster Cancer Campus à Villejuif avec Gustave Roussy et de nombreux partenaires institutionnels.

La caravane Tous Aidants part en tournée en Juin 2019.

Après deux expérimentations en 2018 sur le parvis de La Défense et dans l'enceinte de l'hôpital La Pitié Salpêtrière à Paris, la caravane fera un tour de France au mois de Juin.

L'objectif est d’aller au-devant des aidants afin de les écouter, les orienter et répondre à leurs questions. Pour cela, des assistantes sociales seront présentes pour vous accueillir dans un espace convivial et confidentiel afin de vous mettre en confiance et de libérer la parole.

La tournée de Juin :

- Du 3 au 5 Juin, au sein de l'hôpital CHD Vendée, boulevard Stéphane Moreau, 85000 La Roche-sur-Yon.

- Du 6 au 8 Juin, sur le parking du Géant Casino, 1bis avenue Gustave Eiffel, 33600 Pessac.

- Du 13 au 15 Juin, sur le parking du Géant Casino, route de la sablière, 13011 Marseille.

Du 19 au 21 Juin, au sein de l'hôpital de Hautepierre, 1, avenue Molière 67200 Strasbourg.

- Du 25 au 27 Juin, au sein de l'hôpital Saint-Louis, 1, avenue Claude Vellefaux 75010, Paris.