franceinfo seniors. Les vacances : plus qu'un droit, une nécessité

En France les premiers congés payés sont apparus pendant l'été 1936. Les Français n'avaient alors jusqu'à cette date que deux semaines de vacances par an.

Chaque année dans notre pays, un tiers de la population ne part pas en vacances

L'Agence Nationale pour les chèques vacances agit depuis 40 ans pour remettre au coeur de la vie de ces citoyens l'idée même des vacances. Avec l'ANCV et les chèques vacances, c'est 11 millions de personnes qui accèdent à plus de 200 000 offres de tourisme et de loisirs.

Avec les excédents générés par la commercialisation des chèques vacances, plus de 250 000 autres personnes peuvent aussi partir en vacances :

- seniors

- jeunes

- familles mono-parentales...

Partir en vacances, c'est offrir un temps de répit, s'ouvrir à soi et élargir ses horizons

Ce temps de vacances est aussi celui qui motive, remobilise et remet la personne qui en bénéficie dans une dynamique de projet. Dominique Ktorza, directrice des politiques sociales à l'Agence pour les Chèques-Vacances

Destinées à lutter contre l'isolement et à créer du lien social, les vacances ont un réel impact sur la santé et le moral des personnes âgées.

