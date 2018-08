franceinfo seniors. Le projet "'Oldyssey" de Julia et Clément fait étape au Brésil

Trois portraits de vieilles femmes assises. (Oldyssey)

Oldyssey c'est le voyage autour du monde de Julia et Clément sur la planète "vieux".

Une série de reportages, de photos de vidéos au coeur des innovations dans chaque pays, pour voir si l'on considère autrement les anciens ailleurs.

Le Brésil, on en parle comme d’un pays jeune aux cheveux blancs.

Le Brésil connaît un processus de vieillissement très récent

Commencé à la fin des années 1980 et rapidement, les progrès de la science, de meilleures conditions sociales et économiques, mais aussi un contrôle rigide des naissances ont propulsé le pays au rang des plus “vieux” en 50 ans à peine : d’ici 2025, le Brésil sera le 6e pays à compter le plus de personnes âgées. Ils seront alors 32 millions à avoir plus de 60 ans

Comment s’adapter à cette nouvelle donne ?

Les vieux ont rapidement revendiqué leurs droits et c’est grâce à eux que les choses ont commencé à bouger.

En 1994, les retraités sont allés à Brasilia, au Congrès, où il existait un projet de loi qu’ils ont réussi à faire transformer en loi : la loi 8.842 sur les personnes âgées. Cette politique nationale a donné naissance à un statut officiel, celui de “vieux”, qui confère des droits fondamentaux aux personnes âgées de plus de 60 ans.

La société civile participe dans la formation et la garantie des lois à travers la représentation de conseils de droit :

- conseil des personnes âgées

- conseil des femmes, conseil des personnes LGBT

- conseil de la question raciale

- conseil des personnes avec des déficiences

Ces conseils proposent des nouvelles lois

Le conseil permet aussi de pénaliser les manques de respect à ces populations. Par exemple, les violences faites aux personnes âgées, la maltraitance ou l’abandon doivent être dénoncés au ministère public. Cette organisation est propre au Brésil. Le peuple défend les questions liées à son histoire.

Portrait de Theca

À 80 ans, Theca passe ses soirées dans le plus ancien club gay d'Amérique du Sud, enseigne la danse tzigane, déclame les poèmes qu'elle écrit et change de perruques et de costumes.

Les vieux Brésiliens ont donc commencé à se montrer et à revendiquer leur droit à profiter de la vie, à faire des voyages et à aller où retourner à l’université…