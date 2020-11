franceinfo seniors. La vie en temps de pandémie en résidences seniors

Activité ludique et lien social en tant de pandémie. (DOMITYS)

Quelles sont les activités proposées par les équipes des professionnels en résidences services et dans les autres établissement en ces temps de coronavirus ? Coup d'oeil sur les résidences seniors Domitys, par exemple, qui s'investissent comme tant d'autres.

Depuis le premier confinement, tous se mobilisent dans les activités avec les résidents et organisent des moments conviviaux pour et avec eux. Toute initiative personnelle est bienvenue dans ces situations exceptionnelles. C’est l’opportunité de rendre le résident acteur de la vie sociale au sein de l’établissement. Les volontaires peuvent organiser des parties de jeux de société, conduire les résidents en fauteuil, lire le journal ou d’autres contenus, animer une conférence sur un thème donné.

Quelle communication entre les résidents et les familles en période de restriction de visites ?

- organisation de conversations téléphoniques visuelles ou classiques,

- aide aux résidents dans leur correspondance (cartes postales, lettres, message électronique),

- publication de nouvelles sur le réseau social privatif,

- transmission aux résidents des messages transmis par les parents, via ce même réseau social.

Quelles sont les mesures prises au sein des résidences services seniors Domitys ?

Au sein des résidences, il faut respecter les mesures sanitaires suivantes :

- Port du masque obligatoire

- Distanciation physique d’au moins 1 mètre

- Lavage régulier des mains avec une solution hydroalcoolique ou du savon

- Signature d’un registre entrées/sorties

- Afin de maintenir le liens social mais également permettre un minimum d’exercice physique, des activités sont adaptées

- Le service de restauration est maintenu dans le respect des gestes barrières, en s’adaptant au maximum aux particularités alimentaires/diététiques des résidents et afin d’assurer la continuité dans la qualité des repas servis.

Une librairie ambulante à Lyon. (DOMITYS)

Quelles sont les mesures mises en place pour les interventions d’aide à domicile ou de professionnels de santé ?

Les intervenants extérieurs (personnel médical, aide à domicile, aidants indispensables) poursuivent leur activité auprès des résidents. Ils doivent respecter les mesures sanitaires obligatoires.

Comment les équipes accompagnent-elles les résidents pendant cette période ?

- une cellule d’écoute est mise à disposition des résidents."Un de mes parents réside dans l’une de vos résidences. Puis-je lui rendre visite ?"

- par téléphone ou mail de la résidence où séjourne votre parent. Toutes les directions sont responsables de l’organisation des visites et fixent les conditions pour que la sécurité sanitaire soit garantie pour tous.

- gestes barrières, notamment le port du masque obligatoire y compris à l’intérieur de l’appartement.

Comment rester en contact sans se rendre sur place ?

- par les échanges téléphoniques,

- l'utilisation des outils numériques (aide à la création d’adresses mail, initiation à Skype, Whatsapp…)

- des tablettes peuvent également être mises à disposition des résidents dans certaines résidences,

- Famileo est un outil via une application ou sur le site Internet qui permet aux familles et aux proches d’envoyer des nouvelles aux résidents via des messages et des photos.