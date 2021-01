franceinfo seniors. La sophrologie ou la réappropriation de soi en Ehpad

La sophrologie, une méthode douce pour apaiser le corps et l'esprit. Illustration (DPA / PICTURE ALLIANCE / GETTY IMAGES)

La sophrologie correspond au quotidien et à la réalité des seniors. Il est d'ailleurs de moins en moins rare de voir cette pratique accompagner la prise en charge des personnes âgées, en EHPAD.

Qu'est-ce que la sophrologie ?

La sophrologie est une "méthode exclusivement verbale et non tactile, elle emploie un ensemble de techniques qui vont, à la fois, agir sur le corps et sur le mental. Elle combine des exercices qui travaillent à la fois sur la respiration, la décontraction musculaire et l'imagerie mentale (ou visualisation)."

Pourquoi la sophrologie en Ehpad ?

Cette méthode créée en 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caycedo, est définie par son créateur comme une "nouvelle école scientifique qui étudie les modifications de la conscience humaine". Elle permet de prévenir le stress et de gérer les angoisses des résidents en maison de retraite ou en Ehpad, elle améliore la qualité de leur sommeil, permet la diminution des douleurs, le travail sur l'équilibre et la posture.

La sophrologie travaille également sur le stress chez la personne âgée et préconise des techniques pour s’en libérer. Elle a une action sur les différents degrés de stress et leur manifestation, sur les réactions physiologiques et psychologiques. Elle permet de comprendre les interactions entre le corps, le mental et les émotions.

Techniques de libération du stress et relâchement des tensions

La sophrologie conduit peu à peu vers une respiration consciente et maîtrisée, grâce à des techniques de relâchement des tensions. Des exercices d’ancrage et de relaxation permettent d'agir en amont des émotions, d'évacuer les tensions inutiles et de renforcer la résistance au stress. Elle utilise également les techniques de visualisations positives et permet de travailler sur le pouvoir de l’inconscient, la sophro-mnésie (retrouver des souvenirs et des émotions agréables pour les intégrer dans son présent).

Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, pour les malades et leurs proches, la sophrologie participe activement à la gestion du stress et des émotions négatives, ce qui peut permettre aux "aidants" de "souffler" un peu, au sens propre et au sens figuré, pour se décharger de leurs tensions et de leur fatigue.

