franceinfo seniors. La retraite dans la fonction publique

Les fonctionnaires dans la rue le jeudi 22 mars 2018, notamment les retraités mécontents de la réforme de la retraite (MAXPPP)

La retraite dans la fonction publique obéit à des règles spécifiques, qui varient en fonction du statut : fonctionnaire, contractuel, titulaire...

En France, il existe trois grandes fonctions publiques

- La fonction publique d’État : c’est la partie la plus importante, qui regroupe les agents dans les administrations centrales (les ministères principalement).

Les services déconcentrés (ceux qui se trouvent dans toute la France mais sont décidés au niveau national), tout ce qui concerne la recherche. En gros, les enseignants, les policiers, les personnes travaillant dans les ministères ou les impôts, etc…

- La fonction publique territoriale : deuxième plus importante, elle regroupe les emplois relatifs aux collectivités territoriales et les établissements publics (donc le plus souvent ce qui est géré par la ville).

- La fonction publique hospitalière : elle est très importante, elle regroupe toutes les personnes travaillant dans les hôpitaux publics, ainsi que certains services à la santé publics (comme certains établissements d’aide sociale).

Les régimes des fonctionnaires

Les fonctionnaires dépendent de deux organismes différents pour leur retraite :

- Les fonctionnaires d'Etat dépendent du service des pensions de l'Etat

- Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers dépendent de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

Les conditions de la retraite des fonctionnaires

Les conditions pour prendre sa retraite de fonctionnaire se rapprochent de plus en plus de celles des autres régimes :



- l'âge de la retraite est le même, sauf dans les catégories actives

- l'âge de la retraite à taux plein est en train de s'aligner

- la durée d'assurance requise également.

Pour vous renseigner sur votre retraite plusieurs sites vous aideront à mieux comprendre :

La retraite en clair

Sapiendo

Retraite service public