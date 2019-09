franceinfo seniors. La retraite anticipée, comment ça marche ?

La retraite anticipée, oui, sous certaines conditions. Illustration (MAXPPP)

Pour la retraite anticipée,on parle souvent de carrière longue, mais il y a aussi le handicap ou les carrières pénibles. Dans ces trois cas vous pouvez partir dès 60 ans. Les personnes ayant commencé à travailler très jeune (entre 14 et 20 ans) peuvent partir à la retraite avant l'âge légal (62 ans), à certaines conditions.

Avant 2011, l'âge légal de la retraite s'élevait à 60 ans et il était possible de partir en retraite anticipée pour carrière longue entre 56 et 59 ans. Depuis 2011, l'âge légal s'élève progressivement à 62 ans et les âges de retraite anticipée pour carrière longue augmentent également.

Principe de la retraite anticipée

La loi distingue diverses situations dans lesquelles le salarié pourra partir à la retraite de façon anticipée.

- Le départ anticipé pour carrière longue

Cette faculté de départ à la retraite avant l'âge légal dans certains cas bien précis concerne les personnes ayant commencé à travailler jeune (avant 20 ans).

- Le départ anticipé pour handicap

Les personnes concernées sont celles qui ont été reconnues handicapées. Ces bénéficiaires peuvent envisager de partir en retraite à partir de l'âge de 55 ans, sous certaines conditions.

- Le départ anticipé pour carrière pénible

Les personnes justifiant d'une incapacité permanente d'au moins 20% liée à la pénibilité de leur travail, ou d'au moins 10% à certaines conditions, peuvent continuer à partir en retraite à 60 ans.

Elles bénéficient en outre d'une retraite à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres validés. Les points acquis sur le compte professionnel de prévention (C2P) peuvent également, à certaines conditions, donner droit à partir plus tôt à la retraite.

