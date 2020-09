franceinfo seniors. Grand concours de peinture lancé avant et pendant la pandémie en maisons de retraite et Ehpad

3ème prix Bernard Serres, un résident de la Résidence Domitys Le Griffon d’Or à Saint-Brieuc. Il a raconté une histoire en utilisant la marguerite, qui était la fleur préférée de sa femme. "Je t’aime un peu… .À la folie.” (BERNARD SERRES)

Retraite Plus, l’organisme d’orientation en maison de retraite a lancé une grande action solidarité, art et divertissement, au niveau national, et propose à tous les résidents d’EHPAD et résidences seniors de participer à un grand concours de peinture. Une large campagne d’information a été organisée depuis le début du mois de janvier 2020 afin de prévenir les établissements et de leur proposer d’inscrire leurs résidents.

Retraite Plus est un organisme spécialisé dans le conseil et l'orientation en maison de retraite. Depuis 2005, il accompagne gratuitement les personnes âgées dans leur recherche de maison de retraite ou d’aide à domicile.

La peinture et toutes les formes d'art pour la valorisation de soi

Ce concours met en évidence l’importance de toutes les formes d’art comme moyen efficace de communication, d’expression et de valorisation de soi. Les bienfaits de ce type d’activité ont été démontrés pour la santé physique et morale des personnes âgées, et tout particulièrement pour celles qui sont dépendantes et atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.

le thème du concours : les fleurs. La nature représente un sujet très riche, permettant aux participants de faire preuve d’imagination et de sens de l’observation. Ce concours s'est prolongé en raison de la pandémie, certains-es artistes ont continué à peindre en chambre en raison du confinement.

Des résidents stimulés pendant ce temps d'isolement forcé

Ce concours a réuni plus de 200 établissements et plus de 1600 résidents provenant de résidences services et EHPAD de France et de Belgique. Tout comme la musicothérapie, l'art thérapie a stimulé les résidents pendant ce temps de solitude sociale et familiale.

Les résultats et remises des prix ont eu lieu en juin dernier. Le jury a désigné 30 gagnants dont Arlette, 87 ans, de la Résidence Domitys Le Griffon D'or, à Saint-Brieuc, qui a eu la 9e place. Tout comme Arlette, Jeannine à eu un prix. Elle aussi, appartient à la Maison Griffon d'or de Saint-Brieuc.