franceinfo seniors. Être utile pour bien vieillir ?

La vieille dame digitale (Oldyssey)

Se sentir utile, est-ce la solution pour bien vieillir ? Oui, d'après l'enquête IPSOS pour la Fondation Korian, menée sur quatre pays européens dont la France.

La Fondation Korian pour le bien vieillir propose des études sur un grand nombre de sujets essentiels, liés à l’avancée en âge, au bien vieillir et à l’amélioration des conditions de vie des seniors au quotidien.

Le troisième baromètre européen IPSOS de la Fondation Korian pour le bien-vieillir suit l’état d’esprit des personnes âgées de quatre pays européens : France, Allemagne, Italie, Belgique

4 025 seniors de 65 ans et plus ont été interrogés

Cette enquête portait sur :

- leur sentiment de bien-être ou d’utilité,

- leur relation aux autres

- l’utilisation des nouvelles technologies

- leur anticipation de la dépendance.

Les mêmes questions ont été posées à un échantillon représentatif des 15-64 ans, pour identifier les différences de perception des troisième et quatrième âges selon les générations.

Les résultats 2018 restent positifs et traduisent l’état d’esprit des seniors d’aujourd’hui

Ils souhaitent continuer à être acteurs de leur vie, à se sentir utiles. Pour eux, le moteur de l’utilité, c’est avant tout l’indépendance et l’ouverture au monde, grâce aux nouvelles technologies. Mais attention aux inégalités qui se creusent, notamment pour les plus fragiles, comme les femmes de plus de 80 ans, les personnes seules ou bien malades.

Cette évolution de la perception du vieillissement par les seniors eux-mêmes doit être prise en compte par les professionnels dans l’évolution des propositions d’accompagnement.

Utilité - Inutilité

L’étude qualitative a montré que l’utilité n’était pas toujours un enjeu pour les personnes.

Oh mais je cherche pas à être utile je vous dis. Je cherche à ce qu’on me foute la paix. C’est autre chose résident en EHPAD en France

L’utilité paraît directement liée à l’idée de choix et d’investissement personnel : se rend utile. Le sentiment d’inutilité paraît directement lié à l’impossibilité : "ne pas pouvoir".

Les motivations sociales

J’ai mon équipe. On joue aux cartes, on tricote. J’ai appris ici résident, EHPAD San Giulio, Italie

Se sentir acteur

Se sentir acteur de sa vie, de ses décisions, de ses actions, être autonome pour gérer son quotidien...

En France, les seniors se déprécient.

En Italie, le pessimisme persiste.

En Allemagne, l'optimisme est élevé.

En Belgique, les seniors belges sont positifs.