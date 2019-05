franceinfo seniors. Des seniors connectés avec leur santé

La e-santé au service du maintien à domicile des seniors. Photo d'illustration. (GETTY IMAGES)

Concilio est une plate-forme de télé-médecine qui offre un service de santé axé sur l’interrogatoire, partie essentielle de l’examen clinique d’un patient. Aujourd’hui, la médecine conventionnelle est basée sur la consultation physique du patient.

Un parcours de soins

Concilio est avant tout une plate-forme faisant appel à différents généralistes ainsi que spécialistes, tous recommandés par leurs pairs, et se veut ainsi une structure pluridisciplinaire assurant un parcours de soins.

Cette plate-forme, c’est plus de 20 000 médecins et 5 000 pathologies couvertes sur 60 pays, avec 4 services, qui vont de la recommandation de médecins adaptés, à la prise de RDV et à la télé-consultation avec généralistes et spécialistes sans oublier les bilans de santé.

L’idée est de démocratiser ce que les médecins font pour leurs proches (dépanner avec une ordonnance, rassurer face aux questions de santé, donner le nom d’un spécialiste qu’on connaît bien et recommande…).

Trouver le bon médecin : Recommandation de médecins. Prise de RDV dans un bon délai.

Consulter à distance : Télé-consultation par téléphone ou visioconférence avec des généralistes et spécialistes sélectionnés.

Prendre soin de sa santé : Check-up médical complet dans des centres de soins à la pointe des technologies en France et à l’étranger.

La télé-médecine permet aux urgences de se concentrer sur les cas les plus graves

La télé-médecine saute les barrières géographiques, des temps de déplacement au cabinet ou encore des inconvénients de la salle d’attente. Elle permet aussi de désengorger les services d’urgence qui sont aujourd’hui surbookés et surmenés par des motifs de consultations non urgentes.