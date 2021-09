franceinfo seniors. Des podcasts sur les idées reçues sur la vieillesse

Culture Gé[ronto] est une série de podcasts qui entendent décrypter et désamorcer les idées reçues sur les plus âgés dans notre société, avec le souci de répondre aux questions que nous nous sommes déjà posées un jour, où que nous nous poserons quand nous avancerons en âge.

Comment ça marche la vieillesse ?

En mettant "sur la place" les préjugés sur la vieillesse, et en y répondant d'une façon scientifique, le podcast permet au plus grand nombre de mieux comprendre nos aînés pour mieux les accompagner. Au total 10 podcasts de 5 mn diffusés chaque mardi sur les plateformes Spotify, Deezer, Ausha… et sur le site SocioGérontologie.

Ces podcasts s’adressent aux professionnels du secteur de la silver économie mais aussi aux familles qui accompagnent des seniors.

Au menu des podcasts

- Pourquoi les "vieux" radotent ?

- Les "vieux" sont-ils tous drogués ?

- Pourquoi sont-ils lents ?

- Les "vieux" sont-ils condamnés à être seuls ?

- Sont-ils tous sourds ?

- Vieillir est-ce devenir dépendant ?

- Les "vieux" le sont-ils vraiment ?

- Jeunes ou vieux, qui sont les plus anticonformistes ?

DOMITYS, spécialiste des résidences services pour seniors, partout en France,a choisi de soutenir cette initiative en sponsorisant le podcast avec la participation de seniors.

Et aussi, ailleurs et autrement : avec les podcasts Coups de vieux, Oldyssey a voulu faire entendre des histoires d’amour, de sexe, de plaisirs, racontés non pas par des spécialistes, mais par les premières et les premiers concernés.