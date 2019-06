franceinfo seniors. Des biographies construites comme des émissions de radio

(MICHAEL ZUMSTEIN/AGENCE VU)

Et si vous vouliez faire un cadeau, à offrir ou à transmettre dans votre famille. Sophie Simonot a créé l'entreprise "Le Son de ta Voix" et vous propose de raconter votre vie en vous enregistrant, puis de réaliser ensuite un montage et un habillage sonore que vous pourrez garder ou laisser à vos enfants.

Le Son de ta Voix, c’est quoi ?

Je dis souvent pour rire que "Le Son de ta Voix" c’est l’émission de radio dont vous êtes le héros Sophie Simonot, fondatrice de l'entreprise "Le Son de ta Voix"

Il y a plusieurs formats

- les portraits d’enfants à envoyer aux grands parents,

- des cadeaux collectifs pour un anniversaire important mais le plus souvent il s’agit de biographies, commandées par la personne qui veut raconter sa vie ou par les enfants qui veulent offrir la possibilité à l’un de leurs parents de raconter sa vie mais avec cette particularité : donner la priorité au son, à la voix, à l’émotion.

- Au final, ces biographies sont de vraies émissions de radio maximum 1h/1h30 qu’on a plaisir à écouter, qu’on peut faire écouter aux petits enfants.Il s'agit là de transmission.

Des portraits sonores montés et habillés "comme une vraie émission de radio".

C'est un documentaire familial à offrir ou à garder précieusement pour plus tard.