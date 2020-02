franceinfo seniors. Comment les entreprises répondent-elles au vieillissement de la population ?

Comment les entreprises doivent-elles répondre au vieillissement de leur clientèle ? (ALFRED LE ROLLAND)

D’ici à 2030, les plus de 65 ans en France, vont constituer une nouvelle clientèle pour les entreprises. De nombreux changements sont à prendre en compte.

- Changements quantitatifs, d’abord en raison de la baisse de la mortalité et de la prolongation de la vague du baby-boom qui a commencé à arriver à l’âge de la retraite depuis 2005.

- Changements qualitatifs, en matière d’origine sociale, de logement, d’environnement familial, d’état de santé. La population des personnes âgées de plus de 65 ans devrait passer de 12 millions en 2015 à 16 millions en 2030, soit une augmentation de 33% en seulement 15 ans.

- Le nombre de femmes passerait de 6,9 millions en 2015 à 9 millions en 2030, soit 30% de plus, alors que sur la même période, le nombre des hommes âgés passerait de 5,1 millions à 7 millions (ralentissement de la baisse de mortalité chez les femmes).

- Le groupe des 80-85 ans passera de 1,87 millions à 2,68 millions de personnes car il bénéficiera à la fois de la baisse de mortalité et de l’arrivée des baby-boomers.

Un enjeu économique important pour la majorité des chefs d'entreprise

Les entreprises doivent pouvoir répondre à cette évolution des situations, des besoins et des envies de personnes de plus de 65 ans. Pour que la société française soit inclusive pour ces personnes, il faut aussi favoriser les passerelles et les liens entre les générations.

7 dirigeants sur 10 considèrent que le vieillissement de la population est un enjeu important pour leur propre entreprise, tout en jugeant à 60% qu’il sera difficile pour les entreprises de l’anticiper, et à 65% qu’il sera difficile d’y répondre de manière adaptée. Seulement 28% des dirigeants déclarent avoir déjà développé une stratégie pour s’y adapter au cours des prochaines années, alors que près des deux-tiers estiment qu’il faudrait le faire.

Dans leur livre La Silver économie, 60 acteurs de l’économie des 60+, les auteurs, Dominique Boulbès, chef d’entreprise, et Serge Guérin, sociologue, rendent compte du développement progressif, mais inéluctable, d’une filière économique majeure.

- Le Groupe La Poste renforce son offre de services de proximité et innove en faveur du bien vieillir à domicile.

– L’Union des Industries Textiles : s’habiller intelligent. L’ergonomie des vêtements est aussi un élément qui contribue à simplifier la vie des seniors.

En 2050, un habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus

La part des jeunes diminuerait, ainsi que celle de la population active. Ces évolutions démographiques vont nécessairement s’accompagner d’un changement des besoins des Français, de leurs attentes, de leur mode de vie et de consommation, voire d’une émergence d’une silver économie tournée vers les seniors de tous les âges.