franceinfo seniors. Comment faire face au chômage des seniors ?

Les 55-64 ans en France ont un taux d’emploi inférieur à la moyenne de l’Union européenne. Illustration (MAXPPP)

Les personnes âgées sont en proportion bien plus souvent en situation de chômage de longue durée que le reste de la population.

Selon la dernière étude du ministère du Travail publiée le 18 mars 2019, la proportion de chômeurs de longue durée reste nettement supérieure chez les plus âgés par rapport au reste de la population active. 60,2% des plus de 55 ans étaient au chômage depuis plus d'un an en 2018 contre 41,8% pour l'ensemble des chômeurs de 15 à 64 ans.

Difficile de retrouver un emploi

Cet écart révèle les difficultés des personnes plus âgées à retrouver un emploi alors que le taux de chômage en France demeure à un niveau élevé. La Banque de France prévoit que le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) devrait atteindre 8,3% en 2020, et 8% en 2021 après 9,1% en 2018 sur la France entière.

Avec le ralentissement de la croissance, l'objectif d'Emmanuel Macron est de ramener le chômage en dessous de la barre des 7% avant la fin de son quinquennat. L’augmentation du taux de chômage est en partie due aux "seniors" (chômeurs de + 50 ans).

Alors qu’ils sont moins nombreux en catégorie A depuis l’élection d’Emmanuel Macron, ils sont de plus en plus à travailler quelques heures ou quelques jours par mois, notamment en raison de la multiplication des contrats courts. Par ailleurs, ils restent de plus en plus longtemps au chômage.(Source : 20 Minutes).

En 2017, un senior qui quittait Pôle Emploi y avait passé 1 an et 7 mois en moyenne (585 jours). Deux ans plus tard, cette durée s’est rallongée de presque un mois (606 jours).

La pandémie touche également de plein fouet les seniors

