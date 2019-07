franceinfo seniors. Apprendre à être aidant-e

Notre société balise le parcours des parents de jeunes enfants mais a du mal à soutenir les aidants dans le maquis des services médicosociaux au grand âge.

Ce guide propose 10 conseils pratiques pour accepter sa situation d’aidant

- regarder le vieillissement de son parent en face,

- prendre soin de soi (pour prendre soin de lui),

- aménager son logement mais aussi la cité,

- aider et travailler,

- se faire aider,

- trouver du répit, utiliser les techniques qui apaisent, les technologies, protéger son proche (tutelle),

- affronter sereinement la fin.

Ce livre est issu de mon expérience. J’ai grandi dans la maison de retraite où ma mère travaillait. Je l’ai vue, tous les jours, démunie malgré sa bienveillance et son bon sens, face aux personnes désorientées, aux troubles du comportement de plus en plus nombreux et dérangeants". Annie Devivie, auteure du livre

Qui l’a compris ? Qui prend en main cette question qui relève à la fois de choix individuels mais aussi de décisions collectives, sociétales ?

"Notre société a fait le choix, en 1945, de créer la Sécurité Sociale pour couvrir collectivement les risques maladie, famille, incapacité, retraite. Mais elle n’a pas fait le choix de compenser financièrement les services répondant aux fragilités des plus âgés. Les aides proposées comme l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) sont mal connues et insuffisantes.

Notre société compte sur les proches et, encore le plus souvent, sur les femmes (conjointes, filles, belles-filles "naturellement" compétentes) pour leur assigner ce rôle d’aidant des plus âgés.

Nous sommes tous venus en aide à un proche, un ami dans le besoin

Mais concernant la dépendance, la perte d’autonomie physique, psychique d’un proche, là on bascule dans une autre forme d’aide, plus intense, quotidienne, impliquante.

Or avec le vieillissement de la population, la révolution de la longévité, l’explosion des maladies qui étaient autrefois incurables et avec lesquelles on vit aujourd’hui, nous allons tous aider un proche malade, fragilisé, à un moment de notre vie. Et nous allons sûrement tous aussi être un jour en situation d’être aidé.

Si l’espérance de vie sans incapacité se tend, l’espérance de vie tout court continue d’augmenter. Et on veut tous bien vieillir, chez soi, bien entouré de ses proches aimants.

J'aide mon parent à vieillir debout. Devenir aidant en 10 conseils pratiques aux Editions Chronique Sociale de Annie Devivie

Elle est la fondatrice d’Agevillage.com, le site d’informations des seniors et des aidants et d’Agevillagepro.com la référence des professionnels de la gérontologie. Elle pilote le déploiement des formations Humanitude® jusqu’au 1er label de bientraitance.