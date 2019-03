franceinfo seniors. À quel âge est-on vieux ou devient-on vieux ?

(MONKEY BUSINESS IMAGES / 7496673)

Tous les pays interrogés abordent cette étape clé avec appréhension, la France notamment Le pays se classe en effet parmi les plus pessimistes au monde à l'idée de prendre de l'âge .

La méthode du sondage Ipsos

Ipsos a sondé des citoyens issus de 30 pays à travers le monde, via son dispositif Global Advisor sur ce qu’ils pensent du fait de vieillir. L’étude révèle que la grande majorité des Français (78%) est pessimiste à l’idée de vieillir, et craint surtout la diminution des capacités physiques et mentales.

20,788 répondants "online" âgés entre 16 et 64 ans dans 28 pays (Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Colombie, République Tchèque, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Pérou, Pologne, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Serbie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Suède et Turquie) et entre 18 et 64 aux Etats-Unis et au Canada.

Environ 1 000 répondants par pays, à l’exception de l’Argentine, la Belgique, le Chili, la Hongrie, le Mexique, le Pérou, la Pologne, la Roumanie, la Russie, l’Arabie Saoudite, la Serbie, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Suède et la Turquie, avec environ +500 répondants / pays.

En France, les 60 ans et plus représenteront 60% des consommateurs en 2030, contre 26% en 2019. Une population diversifiée, qui n’est pas uniquement composée de baby-boomers aux histoires et aux références partagées.

La définition d'une personne âgée varie selon les pays et les cultures

- En France, un "vieux" est un septuagénaire : en moyenne, l’âge de passage vers la vieillesse est estimé à 69 ans, soit 3 ans de plus que la moyenne des pays interrogés.

- En Amérique latine, il faut dépasser la barre symbolique des 70 ans pour être qualifié de personne âgée.

Dans les pays du continent asiatique, la vieillesse démarre dès la deuxième moitié de la cinquantaine (56 ans en Malaisie).

La France se classe en effet parmi les plus pessimistes au monde à l’idée de prendre de l’âge : 78% des Français redoutent leur passage à la séniorité contrairement à l’Allemagne où près d’un Allemand sur trois se déclare optimiste à l’idée de vieillir.

Les Français définissent avant tout les personnes âgées comme fragiles (42%), solitaires (25%) et traitées injustement (24%).

Seul un français sur cinq pense qu’il sera en bonne santé lorsqu’il sera âgé

Moyenne mondiale : 1 personne interrogée sur 2. C’est aux jeunes générations de s’occuper de leurs aînés pour 39% des Français, contre 82% en Chine.