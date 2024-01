"Élémentaire, mon cher gériatre" : une BD sur les métiers de la gériatrie

La loi grand-âge et le plan sur le bien vieillir cherchent à favoriser le maintien à domicile des seniors. Il s'agit aussi de revaloriser les métiers liés au grand-âge, dont la gériatrie. Et il existe une association destinée à ces professionnels. Elle a publié une bande dessinée pour informer soignants, seniors et aidants, sur les métiers de la gériatrie.

L’Association des Jeunes Gériatres (AJG) est une association Loi 1901, fondée en 2001 avec des actions variées (journées annuelles, webinaires, Gazette du jeune Gériatre, bibliographies). C’est pourquoi, l’AJG a sorti la BD didactique Élémentaire, mon cher gériatre, qui cherche à favoriser les échanges et le partage de connaissances entre ses membres, ainsi que la recherche scientifique dans les différents domaines de la gérontologie.

L’association veut aussi fédérer les gériatres en début de carrière, car l’image de la gériatrie est un enjeu. L’AJG réunit environ 300 adhérents, partout en France, mais également au Québec, en Suisse ou en Belgique.

"On a une spécialité de population, c'est-à-dire que l'on ne s'intéresse pas à un type de maladie ou à un organe, mais on a tout un panel de problématiques diverses et complexes pour lesquelles on soigne les gens. C'est une façon d'être un expert d'une population âgée, tout en étant un médecin généraliste, capable de soigner des patients pour un éventail de problèmes de santé, c'est ce qui fait que l'on ne s'ennuie jamais, et que l'on s'épanouit vraiment bien en gériatrie." Florent Guerville, gériatre au CHU de Bordeaux et secrétaire de l'association des jeunes gériatres à franceinfo

L’AJG explique dans cet ouvrage ce que font concrètement les équipes de gériatrie. Quand et pourquoi faut-il les contacter ? Quels soins mettent-elles en œuvre ?

Les huit situations décrites dans ce livre, sont inspirées des expériences des gériatres et de celles de leurs collègues. L’histoire racontée n’est pas un documentaire : l’AJG a choisi de laisser s’y exprimer la liberté des artistes : "avec humour, poésie et gravité, ils ont ainsi illustré des temps forts où une équipe de gériatrie peut être utile à une personne âgée et à son entourage".

L’ouvrage est disponible gratuitement, depuis le 9 juin 2023, moyennant la couverture des frais de port. (ASSOCIATION DES JEUNES GERIATRES)

Une BD pour tous

Destinée principalement aux professionnels de santé non formés à la gériatrie, cette BD peut aussi être lue par tous. L’Association des Jeunes Gériatres (AJG) a réalisé, en collaboration avec The Ink Link* cette bande dessinée pour raconter les métiers de la gériatrie et informer soignants, personnes âgées et aidants.

*The Ink Link accompagne les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui agissent pour une société plus unie et inclusive, dans la création d’outils d’information à destination de publics fragilisés ou du grand public. Grâce au travail d’artistes BD, d’éditrices et d’experts, l’association réalise des projets illustrés, qui augmentent le pouvoir d’agir dans les domaines de la santé, du respect des droits entre les genres, du droit d’asile, de l’environnement ou de l’éducation.

Toutes les informations concernant l’AJG et ses actions sont disponibles sur le site :

Association des Jeunes Gériatres

@ jeunes_geriatres